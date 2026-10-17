決戰高雄 藍拚陸戰帶動空戰 綠盼基本盤歸隊

選戰倒數計時，高雄市長選舉進入肉搏戰。綠營要角看好基本盤發威，雖有初選裂痕，大選仍會自動歸隊，賴瑞隆有勝算。柯團隊選前力催中間選民，慎防犯錯，發動陸空戰，力拚翻盤。

高雄基本盤綠大於藍，不過出自新系的賴瑞隆特色不鮮明，連市長陳其邁都說「慢熱、要靠包裝」；地方大老曾私下擔憂，「小賴若不改變競選方式，恐怕翻車」。

綠營要角說，大環境綠營占上風，初期地方人士拒接後援會長「五個有三個不願意」，加上黨內初選裂痕猶在，選情比想像中險峻；但民進黨派系各有盤算，大選會「自動歸隊」，賴瑞隆具勝算。

柯志恩蹲點四年，連辦「廟口那卡西」深入卅八行政區，十月底起加強落後區陸戰。柯團隊說，空戰仰賴陸戰綿密組織，高雄八成選票集中在前十一大行政區，選前力催中間選民。

政治學者廖達琪說，柯賴民調拉鋸，反映綠營內部整合、淺綠與中間選民鬆動等多重因素；派系整合程度，市長陳其邁施政滿意度，能否移轉成賴的選票都是問號。

政治觀察學者高思安指出，九月中旬，民進黨台北市長參選人沈伯洋與賴瑞隆合體，確實風勢漸起，但最怕把風向當成選票；隨選戰升溫，藍綠基本盤高度動員，真正關鍵的是中間選民，誰能提供非藍綠族群投票的理由，將成決戰關鍵。