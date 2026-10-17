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高雄6大票倉解析 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票
藍綠決戰高雄，國民黨市長參選人柯志恩蹲點四年再戰，民進黨參選人賴瑞隆有從中央到地方政府的力挺，兩人爭搶鳳山、三民二大票倉，柯在左營、楠梓要拚過半，賴要挺住立委本命區前鎮、小港。誰能入主高雄市府？就看這六區近一四○萬人。
政界人士表示，高雄市一級戰區當屬人口最多的鳳山、三民。鳳山是高雄最大票倉、逾卅五萬人，閩南、外省、客家及原民都有，又有眷村聚落，二○一八年韓國瑜三山造勢從鳳山出發，迅速席捲大高雄。
三民區人口次之，新舊選民交錯，綠營由議長康裕成號召小雞與賴瑞隆綑綁作戰。藍營則有資深議員扎根基層、柯志恩蹲點及里長歸隊搶票。
左營、楠梓是藍營防線，本屆市長選舉得票逼近五成，國民黨今年國慶升旗移師果貿社區舉行，黨主席鄭麗文親自催票，柯志恩串聯藍營女議員組「左楠女戰隊」拚陸戰。賴則透過農會系統鞏固基層，強化陸戰基盤。
前鎮、小港是賴瑞隆本命區，扶植賴連任三屆立委，但近來前鎮漁港改建爆爭議，大林蒲遷村民怨浮現，綠營私下稱「後院著火」，賴瑞隆則端出政績牌防守，反嗆柯志恩「為高雄爭取了什麼」，雙方駁火猛烈。
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