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重現韓流！漢子燕子合體 力挺柯志恩

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄報導
「漢子」新北市長侯友宜（前左一）、「燕子」台中市長盧秀燕（前右一）昨南下高雄與立法院前院長王金平（前左二）一同為柯志恩（前右二）站台，北中南連線拚選戰氣勢，柯志恩一度激動落淚。記者巫鴻瑋／攝影
「漢子」新北市長侯友宜（前左一）、「燕子」台中市長盧秀燕（前右一）昨南下高雄與立法院前院長王金平（前左二）一同為柯志恩（前右二）站台，北中南連線拚選戰氣勢，柯志恩一度激動落淚。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢」第二場昨晚在北高雄岡山舉行，「漢子」新北市長侯友宜、「燕子」台中市長盧秀燕合體推薦，與柯志恩北中南連線。現場支持者拉黃布條，高呼「有一種喜歡，叫光榮高雄」，柯接受女兒上台獻花時，提及「我輸過我留下來拚下去」激動落淚。柯志恩嗆行政院，若反對普發現金兩萬元還稅於民，就用選票教訓民進黨。

2026九合一選舉

高雄政壇流傳「得三山者得天下」，柯志恩循八年前「韓流」模式，九月十九日鳳山大造勢後，昨晚在岡山河堤公園舉辦大岡山勝利晚會。

競總主委、立法院前院長王金平表示，現在教育亂了套，學生沒有服從老師，很多家長為小孩抗議，老師都沒信心好好教書；賴清德總統承認台灣的教育需要改革，教育亂象需要教育心理學博士柯志恩來改革，帶領高雄成為教育城市。

侯友宜指柯志恩四年來留在高雄打拚，不是「沾醬油」就離開，有女性溫柔的心，又有男性堅毅、肯做事特質；他自己是「南部囝仔」，警察出身、做事只問對錯，希望大家選人不選黨，只要選對人，做事就順利。

盧秀燕提兩大理由推薦柯志恩。首先是柯志恩深愛高雄，敗選後沒離開，不像有些候選人是有錢人家的孩子，資源準備得好好的，只要等著什麼都有，暗諷背靠新潮流系統的民進黨對手賴瑞隆；其次，失敗過的人會更珍惜，就像高雄市長陳其邁曾跌倒，所以當選後很打拚，只要給柯志恩機會，會比任何人更支持高雄。

柯志恩壓軸登場，她質疑過去六年高雄人口流失六萬四千人，「為何高雄這麼好還留不住人」？民進黨執政差不多四十年，投資都在原來的高雄市；原縣區出現美濃大峽谷、和山光電場及月世界垃圾山，汙染都在原高雄縣區，這樣公平嗎？前鎮漁港八十一億元建設很好，但已經完成廿九年的興達港有人在乎嗎？

柯志恩表示，國民黨把民生放第一位，昨將普發現金兩萬元的法案逕付二讀，拚年底前通過，要把ＡＩ紅利歸給人民，不要放進新潮流綠油油的口袋；她還嗆，行政院若再不副署，就要用選票教訓民進黨，讓他們下台一次，否則他們不知如何反省。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 侯友宜 盧秀燕 韓國瑜

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