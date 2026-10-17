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南市議員選情衝擊！安排上百選民遊陸 王文宗父女百萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
王文宗及女兒王詩媛涉賄選，分別以150萬、100萬元交保候傳。聯合報系資料照
王文宗及女兒王詩媛涉賄選，分別以150萬、100萬元交保候傳。聯合報系資料照

台南檢調警據報，學甲慈濟宮董事長王文宗及女兒議員參選人王詩媛涉嫌於今年四至六月間揪當地里長等人赴大陸旅遊受招待，前天專案小組人員前往王住處等地搜索，並將父女及里長參選人帶回調查，昨父女兩人分別以一五○萬、一百萬元交保候傳。

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台南地檢署獲報，台南市第二選區議員參選人王詩媛與其父王文宗，涉嫌於今年四至六月間，居間聯繫安排該選區上百人以極低費用赴陸旅遊，疑似接受招待，藉以行賄當地具有投票權的選民。檢方前天指揮台南市調查處及學甲等分局，持法院核發搜索票執行搜索，並傳訊王文宗及女兒到案調查。

市調處人員將王文宗父女帶回調查後，深夜移送台南地檢署複訊，經檢訊問後，認父女均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄及反滲透法等罪嫌，犯嫌重大，但尚無羈押必要，分別諭知一五○萬元、一百萬元交保。

檢調大動作查察王文宗父女賄選，恐對第二選區的選情造成影響。第二選區應選五席議員，現任五名議員都爭取連任，面臨新人王詩媛的挑戰，讓該選情成為六搶五，選情加溫。

王文宗曾任學甲鎮代會主席、國民黨學甲區黨部主委及慈濟宮董事長，政商關係橫跨藍綠，今年女兒王詩媛以無黨籍身分投入年底市議員選舉，靠著父親原有的政治實力與金援，成為受矚目的新人。

地方人士原本評估，廿七歲的王詩媛對年輕選票有一定吸引力，可能是決定最後誰落選的關鍵選票。如今王家父女被檢調查賄，勢必衝擊大北門區的議員選情。

王文宗二○二二年因涉及台南八十八槍擊案而備受關注，案發當時，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，王文宗因資助洪、孔兩人在大陸藏匿被判六月，但檢方不准他易科罰金或易服勞役，他聲明異議遭台南地院駁回後提抗告，台南高分院認屬檢察官裁量權合法行使範圍而駁回，入監服刑完畢。

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