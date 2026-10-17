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洋流效應外溢？謝龍介稱影響「微乎其微」 陳亭妃拚青年返鄉投票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
民進黨台南市議員蔡筱薇製作沈伯洋及蔡筱薇人型立牌，並發放「洋流飄帶」，吸引民眾前往拍照及索取。圖／蔡筱薇提供
民進黨台南市議員蔡筱薇製作沈伯洋及蔡筱薇人型立牌，並發放「洋流飄帶」，吸引民眾前往拍照及索取。圖／蔡筱薇提供

台南市長選舉，國民黨謝龍介對決民進黨提名的陳亭妃，主持人趙少康日前在節目上問及「洋流」對台南市長選情有何影響？謝龍介說「洋流」在台北操作程度很高，但對台南影響「微乎其微」，陳亭妃接受趙少康專訪時表示，在台北讀書、工作的年輕人可能因此返鄉投票。

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台北市的「洋流」近日已流入台南市，民進黨議員參選人朱正軒、林依婷、呂維胤等人陸續在服務處發送洋流飄帶及貼紙等相關文宣。

市議員蔡筱薇除製作沈伯洋及蔡筱薇人型立牌，昨天也透過發放「洋流飄帶」與民眾分享這股從台北延伸至各地的政治參與熱潮，同時提醒在外地求學、工作的台南鄉親，提前規畫返鄉行程，行使公民投票權利。

蔡筱薇表示，洋流的概念不僅是單一城市的選舉活動，更呈現不同城市之間交流公共議題、分享治理經驗的可能性。她說台南有許多年輕人因求學、工作而離鄉背井，雖然生活在不同城市，但家鄉的交通建設、教育環境、社會福利及城市發展，仍與每個人息息相關。透過這次發放洋流飄帶的活動，希望讓更多民眾認識洋流行動，也藉此討論青年世代對地方發展的期待。

對於這股「洋流」對台南的選情影響程度，謝龍介主張台北是媒體重鎮，各種流都可以用各種方式吹起，但愈往南部就更少，「颱風過後沒回南，十日九日濕」，颱風尾過了之後傷害就不會擴散，也無外溢效果。

陳亭妃在節目上受訪時表示，台北選舉的氣氛要影響到台南這麼遠的距離，確實有困難，但真正可能產生影響的，是在台北讀書、工作，卻沒有台北市長選舉投票權的年輕人。

陳亭妃說，這些年輕人可能因為沒有辦法投給沈伯洋，選擇回到家鄉投給民進黨的參選人。此外，他們也有親朋好友，可以透過人際網絡進行動員，進而影響各縣市選情，這是她認為「洋流」可能產生外溢效果的重要原因。

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