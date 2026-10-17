藍中部聯合造勢 王惠美缺席？

國民黨中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢今天在彰化員林登場，主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕將到場助講，預計動員一萬一千人；民進黨彰化縣長參選人陳素月也將舉辦四大社團後援會成立大會，由秘書長徐國勇助陣。無黨籍參選人邱建富則勤跑競選總部成立大會及敬老活動，各自布局。

國民黨聯合造勢今天下午在員林市圓林園滯洪池生態公園舉行，以「ＡＩ正來電、核能才有電」公投造勢中部場為名，彰化縣長參選人魏平政、台中市長參選人江啟臣、南投縣長參選人許淑華及雲林縣長參選人張嘉郡，將率領各縣市黨籍參選人，凝聚藍營氣勢。

不過，彰化縣長王惠美是否出席成為焦點。彰化縣黨部主委蕭景田表示，中央黨部曾邀請王惠美，但她以另有公務為由婉拒。王惠美昨天出席三山國王客底文化節宣傳活動，被問到是否參加造勢時，只簡短回應「謝謝、謝謝」便離去。

王惠美不滿縣長提名過程未受尊重，至今未積極替魏平政等黨籍參選人站台。她私下曾抱怨，只有收到活動行程表，卻沒有收到請柬或電話邀請。魏平政表示，造勢大會集結中部四縣市黨籍參選人，很期待王惠美到場，為大家加油。

王惠美雖未替魏平政站台，但曾為擔任過她秘書的秀水鄉長參選人鄭倫杰助選，被地方政壇視為可能逐步回到黨內輔選行列的訊號。她的姪子王信筌今天成立縣議員競選總部，王惠美是否再度站台，也引起關注。

民進黨方面，陳素月今天舉辦四大社團後援會成立大會，由秘書長徐國勇到場助陣。邱建富今天將走訪縣內十多場參選人競選總部成立大會及十五場敬老活動，透過密集跑行程增加與選民互動。