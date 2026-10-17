中市選戰 江啟臣、何欣純政見交鋒

台中市長選戰交通政策交鋒，國民黨參選人江啟臣昨天提出二十項交通政見，包括市民公車免費、台中機場擴建、國道四號延伸台中港及ＡＩ智慧交通等。民進黨參選人何欣純反擊，交通政見她上個月已提出，過去盧市長、胡市長也延攬學者當政務官，但台中交通真的變好了嗎？

江啟臣昨舉行「台中交通智慧時代」政策記者會，提出人本安全、高快速路網、智慧治理、雙港經濟及大眾運輸導向發展（ＴＯＤ）等五大面向，結合硬體建設與ＡＩ科技，改善交通壅塞、提升行人安全。

江啟臣表示，將優先改善學校、醫院周邊人行環境，強化道路品質，對酒駕、毒駕採取零容忍。軌道建設力拚捷運藍線完工，加速橘線及延伸線推動，並推進鐵路海線雙軌化與高架化；公車則改善司機待遇及服務品質，建構密集接駁路網，未來推動市民公車免費。

他並主張整合台七十四線、國道及生活圈道路，形成「四環一線」路網。台中國際機場擴建至年運量一千萬人次，結合台中港發展國際雙港，國道四號高架延伸進港區，改善聯外交通。

前台中市交通局長林良泰及逢甲大學學者肯定相關政見，認為涵蓋道路、軌道、公車、行人環境及ＡＩ交通治理，也納入偏鄉無人運輸。

民進黨台中市長參選人何欣純（右）表示，江啟臣很多交通政見都是自己上個月提出的，而且盧秀燕、胡志強都有用專家學者，但台中的交通問題沒有因此解決。圖／何欣純競總提供

何欣純則表示，她上月成立競選總部時，已提出「三個第一、一個大」交通政見，江啟臣不少主張與她先前提出的方向相近，是對她政策的肯定。

何欣純說，專家學者提出的政見，只要對市政有利，她當選後都會採納。但前市長胡志強及現任市長盧秀燕都曾延攬專家學者擔任交通政務官，台中交通究竟有沒有變好？如果真的改善，就不會有這麼多民眾抱怨。

她指出，台中仍面臨塞車、公車服務不佳及軌道建設延宕等問題，將優先提升軌道建設效率、公車服務品質，並與中央合作擴建台中機場。前總統蔡英文昨天也到台中城隍廟為何欣純輔選，肯定她熟悉地方事務，呼籲支持者投票支持何欣純。