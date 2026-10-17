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沈伯洋提用樹阻隔條通爭執 蔣萬安：不能只憑想像

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導

首都之戰攻防激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋談到如何撕掉北市條通文化的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，安全感會提高，負面印象就會降低。台北市長蔣萬安反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的。

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沈伯洋前天辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，有人詢問，中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，怎樣保留它是特別文化，也不要被貼負面標籤？沈伯洋直言，經過的人常常看到臨檢或大家在外面喧嘩、抽菸，很容易會有這樣的印象。

沈伯洋說，假設執法時要確保人行道走過去的感受是明亮，不要讓大家覺得走在那邊擁擠，可以來規畫且不難，如果哪裡有熱點，比如每次比較容易產生爭執等，可用車架或樹木做實體阻隔，即使那邊被認為是熱點，走過去的人會覺得是區隔，安全感會提高，負面印象就會降低。

媒體昨問到沈主張在條通用樹木跟車架來阻隔時，蔣萬安反問，這是他自己突發的想法，還是說真的很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的，而是要真的了解現實狀況，是不是真的能夠落實在整個市政當中。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，條通街區巷弄空間有限，行人通行、車輛往來、店家出入及消防救災，都必須兼顧。沈伯洋主張增加實體阻隔，要放在哪裡、占多少空間？安全感還沒增加，通行會不會先受影響？呼籲沈先了解街區條件，否則「市長，你給我聽好了」活動，恐怕只會淪為「市民，你聽我瞎扯」。

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