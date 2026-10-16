藍中央委員連署開除趙少康黨籍 陳以信喊不樂見：關鍵時刻勿自亂陣腳

中廣前董事長趙少康專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋引發藍營內部不滿，有國民黨中央委員連署開除趙黨籍。針對有中央委員發起連署要求開除趙少康黨籍一事，國民黨文傳會主委陳以信今晚表示，黨中央絕不樂見黨內同志因此產生紛爭，更不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。

陳以信表示，距離年底九合一選舉只剩40幾天，全體同志都應團結一致、全力以赴，集中力量爭取最大勝選。

陳以信指出，黨中央已派人私下溝通，希望相關同志以大局為重，理性化解歧見。他強調，黨內可以有不同意見，但選戰當前，團結勝選才是共同目標，絕不能讓內部紛爭模糊選戰焦點，讓支持者失望。