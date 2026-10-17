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黃國昌提將議員聯合競總當後援會 李四川：選前選後藍白合不變

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）昨天成立中和區競選總部，接受象徵好運旺來的鳳梨並高呼凍蒜口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）昨天成立中和區競選總部，接受象徵好運旺來的鳳梨並高呼凍蒜口號。記者潘俊宏／攝影

新北市長激戰，國民黨參選人李四川中和競選總部昨成立，現場聚集逾一千二百名鄉親及里長到場力挺，國民黨主席鄭麗文及新北副市長劉和然也到場相挺，民進黨參選人蘇巧慧狂掃夜市及黃昏市場。

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針民眾黨主席黃國昌提及要將議員聯合競總當後援會，李四川表達由衷感謝，強調無論選前或選後，新北市藍白合絕對不會改變。

李四川昨天行程滿檔，一早從土城、中和、永和到晚間蘆洲市場掃街，土城瑞坤宮及瑞億市場拜票時，曾被蘇巧慧戲稱豬八戒的板橋區廣德里長周建和也現身及握手致意。據了解，李四川數次市場掃街也都現身，日前在板橋國慶黃昏市場掃街時，周還到場高喊凍蒜。

藍綠陣營針對雙北ＡＩ高科技產業廊帶交鋒，昨李四川強調，他向來主張「南有巨蛋城，北有科學城」，規畫淡海新市鎮二、三期為科學園區，並興建蘆社大橋串聯北士科，結合台六十四、六十五線延伸至土城與新店。也強調行政院長卓榮泰也提出「首都圈黃金廊帶」，顯見科技發展為跨黨派共識，呼籲蘇巧慧切勿因政治質疑嚇跑外商。

蘇巧慧昨走訪三峽黃昏市場掃街，現場受到許多民眾支持，國民黨質疑沈伯洋對「AI科技廊帶」聲稱「只有商圈才需要土地」等言論、李四川競辦批評她喊出淡海科學城，卻拿不出交通方案，蘇巧慧重申，AI廠商對土地、交通的需求不一樣，不必扭曲也不必剷掉松山機場。

蘇巧慧表示，AI科技分很多種，有軟體廠商及硬體製造商，對土地、交通需求不同，她希望未來能把人才、資金、產業都留在我們新北市。

蘇巧慧說，其實不必剷掉松山機場，淡海科學園區、科技園區能供應AI廠商們進駐，至於交通配套有淡北道路正在新建，她也極力爭取淡海輕軌，希望能夠盡快核定新建。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）昨天到三峽黃昏市場掃街，有民眾送上好彩頭。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）昨天到三峽黃昏市場掃街，有民眾送上好彩頭。記者葉信菉／攝影

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