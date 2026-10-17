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基隆市長戰 謝國樑攻婦女票 童子瑋推交通福利

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
婦女後援會展團結氣勢，鄭麗文喊「國安連線」蔣萬安、謝國樑都連任。記者游明煌／攝影
婦女後援會展團結氣勢，鄭麗文喊「國安連線」蔣萬安、謝國樑都連任。記者游明煌／攝影

基隆市長選舉白熱化，市長謝國樑婦女後援會昨成立，國民黨主席鄭麗文到場力挺謝國樑連任，謝強調，市府持續從家庭需求出發，讓年輕父母能夠安心育兒、孩子有更好成長環境；民進黨參選人童子瑋則推出六十五歲以上長輩敬老卡每月加發六百點等政見。

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謝國樑婦女後援會成立，鄭麗文，基隆市前市長張通榮等人共同出席，現場氣氛熱烈，展現地方基層團結氣勢。鄭麗文說，台北基隆有「國安連線」，施政成果受肯定，大家一起出來投票，讓蔣萬安和謝國樑一起連任成功。

謝國樑表示，婦女朋友是家庭的重要力量，更是支撐社會穩定與城市進步的重要支柱。上任以來，市府持續從家庭需求出發，推動七區室內兒童樂園、通學步道改善、行人友善環境及長者照顧等政策，希望減輕家庭照顧負擔，讓年輕父母能夠安心育兒、孩子擁有更好的成長環境，也讓長輩獲得更多關懷與照顧。

他強調，城市的進步不只是大型建設，更重要的是讓每個家庭都能感受到生活品質的改善。

議長童子瑋昨提出「六六大順」交通福利政策，鎖定長輩與通勤族兩大族群，推出「兩個六百」，六十五歲以上長輩敬老卡每月加發六百點，六十五歲以下通勤族購買北北基桃TPASS則由市府每月補助六百元，讓原價一千二百元月票，市民每月只需負擔六百元，全部經費以最寬標準估算，一年不超過十億。

童子瑋說，「六六大順」不只是福利政策，也是整體交通改善的一環，透過鼓勵更多市民搭乘大眾運輸、降低私人運具使用，逐步紓解國道車流。再搭配未來持續推動的公共運輸與交通建設，要讓長輩出門順、青年通勤順、基隆交通也更順，讓生活在基隆這件事，真正變得更輕鬆、更有品質。

議長童子瑋今提「六六大順」交通福利政見，長者敬老卡加600點、通勤TPASS補助600元。記者游明煌／攝影
議長童子瑋今提「六六大順」交通福利政見，長者敬老卡加600點、通勤TPASS補助600元。記者游明煌／攝影

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