柯志恩哭了！岡山造勢喊話「選一個善良正直的女市長」 盧秀燕、侯友宜力挺

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在岡山舉辦第二場大造勢，她緊抱女兒懇請在場鄉親選一個善良、正直有愛心的女市長。新北市長侯友宜推薦柯志恩有女俠風範、不是沾個醬油就離開；台中市長盧秀燕則說，柯志恩跟陳其邁一樣曾跌倒失敗過，若給她機會會比任何人更支持高雄。

新北市長侯友宜指出，柯志恩就像是他的妹妹一樣， 4年來留在高雄繼續打拚，不是沾醬油就離開，既有女性溫柔的心，又有男性堅毅不拔、肯做事特質。侯說，他自己也是南部囝仔，因為是警察出身，做事向來只問對錯，希望大家選人不選黨 ，只要選對人，做事就順利；全台灣大家都在拚科技，柯志恩是教育專家，若沒有人文、關懷，沒有溫度的城市不會進步。

台中市長盧秀燕基於兩大理由推薦柯志恩。她表示，柯志恩4年前敗選後沒離開，深深愛著高雄，所以一定會當個好市長。其次，柯志恩4年前失敗過，失敗過的人會更珍惜機會，就像陳其邁曾跌倒所以當選後很打拚，若給她機會，會比任何人更支持高雄。

柯志恩壓軸登場，她質疑，過去6年高雄人口流失6.4萬人，「為何高雄這麼好還留不住人？」民進黨執政差不多40年，原縣區卻出現美濃大峽谷、和山光電場及月世界垃圾山，汙染都在高雄縣這樣公平嗎？前鎮漁港81億元建設很好，但興達港已經完成29年有人在乎嗎？

柯志恩表示，國民黨把人民的民生放第一位，今早普發現金兩萬元逕付二讀，讓紅利歸給人民，不要放進新潮流綠油油的口袋，普發兩萬元一定要在年底三讀通過，這才是真的還稅於民，行政院若再不副署，就要用選票教訓民進黨，給他們下台一次，否則他們不知道如何反省。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在岡山舉辦第二場大造勢，現場群眾大聲呼喊「有志一同柯志恩」。記者巫鴻瑋／攝影

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕南下高雄為柯志恩站台。記者巫鴻瑋／攝影

柯志恩請託高雄市民，請大家選一個善良、正直有愛心的女市長。記者巫鴻瑋／攝影