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中央委員連署盼開除趙少康 國民黨稱不樂見：已派人私下溝通
國民黨中央委員發起連署開除前中廣董事長趙少康黨籍，國民黨文傳會主委陳以信今天表示，黨中央絕不樂見黨內產生紛爭，更不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。黨中央已派人私下溝通，希望相關黨員以大局為重，理性化解歧見。
針對有國民黨中央委員發起連署，要求黨中央開除趙少康黨籍，陳以信今天晚間透過新聞稿表示，黨中央絕不樂見黨內產生紛爭，更不希望在選戰關鍵時刻自亂陣腳。距離年底九合一選舉只剩40幾天，全黨都應團結一致、全力以赴，集中力量爭取最大勝選。
陳以信指出，黨中央已派人私下溝通，希望相關人士以大局為重，理性化解歧見。黨內可以有不同意見，但選戰當前，團結勝選才是共同目標，絕不能讓內部紛爭模糊選戰焦點，讓支持者失望。
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