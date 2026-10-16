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中壢夜市掀柯風暴！柯文哲陪吳正吉掃街 攤販、民眾圍觀搶拍

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票，而無黨籍中壢區議員參選人李欣也陪同掃街。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票，而無黨籍中壢區議員參選人李欣也陪同掃街。記者江婉儀／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票，被問及今天為何規畫陪吳正吉掃街，柯文哲面對記者詢問，僅微笑不回應，繼續夜市掃街行程。

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柯文哲先從中壢夜市附近的來電書局下車，柯文哲從一下車開始，路旁就有民眾聚集拿著手機要拍柯文哲，連路橋上都有，從夜市門口開始，走道兩旁的民眾跟攤販，都拿著手機想拍柯文哲，也有民眾主動上前要簽名或是合照。此外，無黨籍中壢區議員參選人李欣也跟著柯文哲的隊伍，一起跟著在夜市掃街拜票。

民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票。記者江婉儀／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今晚到中壢夜市，陪桃園市平鎮區議員參選人吳正吉掃街拜票。記者江婉儀／攝影

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