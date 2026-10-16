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吳淑瑾批蔣萬安「何不食肉糜」 喊移松山機場置離島居民醫療不顧

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾批評台北市長蔣萬安遷移松山機場議題。圖／截自臉書吳淑瑾粉絲專頁
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾批評台北市長蔣萬安遷移松山機場議題。圖／截自臉書吳淑瑾粉絲專頁

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天砲轟台北市長蔣萬安，批蔣日前針對松山機場遷移議題拋出離島醫療後送可改由直升機、桃園及新北接手，甚至透過公路或高鐵綠色通道緊急運送的說法，是置澎湖鄉親的醫療、民生與交通於不顧，更直指國民黨台北與澎湖的參選人根本是在合謀唱雙簧、騙取選票。

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吳淑瑾表示，蔣萬安的說法猶如「何不食肉糜」，徹底漠視離島居民的日常生活，暴露出國民黨對於離島交通近便性的傲慢與無知，對澎湖人而言，松山機場不只是北台灣的國內旅遊大動脈，更是無數長輩、病患要定期赴台前往台大、榮總、三總等醫學中心回診及轉診的「救命生命線」，同時也是鄉親求學、工作與探親不可或缺的交通樞紐。

吳淑瑾點名國民黨澎湖縣長參選人陳振中的立場曖昧，批評對手表面上雖然高喊「堅決反對遷移」，私底下卻又擺出溫順姿態稱「尊重台北對城市發展的討論」，這種台北參選人推動遷機、澎湖參選人則以切割話術安撫選民的伎倆，無非是想先騙取選票，日後再以「尊重台北發展、配合中央共識」為藉口，全面棄守澎湖權益，配合國民黨中央拆掉澎湖人的空中走廊。

吳淑瑾對此稱，呼籲澎湖鄉親務必看清國民黨「台北喊拆、澎湖裝乖」的把戲，拆穿國民黨的「雙簧騙局」，唯有支持真正有執行力、能夠與中央政府施政同步溝通的她，才能真正守住澎湖鄉親就醫與安心返鄉的最近距離。

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