吳淑瑾批蔣萬安「何不食肉糜」 喊移松山機場置離島居民醫療不顧

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天砲轟台北市長蔣萬安，批蔣日前針對松山機場遷移議題拋出離島醫療後送可改由直升機、桃園及新北接手，甚至透過公路或高鐵綠色通道緊急運送的說法，是置澎湖鄉親的醫療、民生與交通於不顧，更直指國民黨台北與澎湖的參選人根本是在合謀唱雙簧、騙取選票。

吳淑瑾表示，蔣萬安的說法猶如「何不食肉糜」，徹底漠視離島居民的日常生活，暴露出國民黨對於離島交通近便性的傲慢與無知，對澎湖人而言，松山機場不只是北台灣的國內旅遊大動脈，更是無數長輩、病患要定期赴台前往台大、榮總、三總等醫學中心回診及轉診的「救命生命線」，同時也是鄉親求學、工作與探親不可或缺的交通樞紐。

吳淑瑾點名國民黨澎湖縣長參選人陳振中的立場曖昧，批評對手表面上雖然高喊「堅決反對遷移」，私底下卻又擺出溫順姿態稱「尊重台北對城市發展的討論」，這種台北參選人推動遷機、澎湖參選人則以切割話術安撫選民的伎倆，無非是想先騙取選票，日後再以「尊重台北發展、配合中央共識」為藉口，全面棄守澎湖權益，配合國民黨中央拆掉澎湖人的空中走廊。

吳淑瑾對此稱，呼籲澎湖鄉親務必看清國民黨「台北喊拆、澎湖裝乖」的把戲，拆穿國民黨的「雙簧騙局」，唯有支持真正有執行力、能夠與中央政府施政同步溝通的她，才能真正守住澎湖鄉親就醫與安心返鄉的最近距離。