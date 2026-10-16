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賴瑞隆連兩天深入山城原鄉 獲命名魯凱族英雄名「Dakanow」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴瑞隆在茂林區後援會成立大會上獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」。圖／賴瑞隆競辦提供
賴瑞隆在茂林區後援會成立大會上獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」。圖／賴瑞隆競辦提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天深入茂林多納里，接續前一日的六龜行程，連續兩天成立山城與原鄉後援會，賴瑞隆在茂林獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」，並披上斜肩帶、戴上花冠，他承諾未來將推動「大旗美原民山城路」，全面改善交通、醫療與就業條件，讓山區居民共享城市發展成果。

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賴瑞隆的山城原鄉行程獲得地方重量級人士大力相挺，在茂林後援會茶會上，先由長老何忠勇祝禱祈願高雄風調雨順，隨後范織榮依照魯凱族傳統，為賴瑞隆命名為「Dakanow」。

魯凱族人介紹，「Dakanow」是帶領部落的英雄之名，也是傳統領袖家族羅正耆老祖父之名，高雄市議員參選人金禾雅也當場感謝賴瑞隆給予年輕人機會，盼未來攜手推動地方建設、文化傳承與青年培育。

賴瑞隆強調，觀光要讓部落參與規畫、在地業者參與經營，才能真正留下收益並支持文化傳承。

隨後賴瑞隆轉往六龜成立後援會，立委邱議瑩與前縣長余政憲也親自到場陪同高喊「凍蒜」。邱議瑩指出，每逢強降雨與颱風，現任市長陳其邁總在第一時間關心災情、提供協助，而接續陳其邁之後的執政者，必須是真正了解高雄、且將高雄利益擺在第一位的人選，她全力推薦賴瑞隆接棒，以具體行動延續地方建設。

余政憲也讚許賴瑞隆向來以地方需求為優先、不分黨派服務鄉親，呼籲選民支持有初心、有經驗的人選，帶領高雄繼續向前。

賴瑞隆表示，青年返鄉不僅需要工作機會，更需要完善的醫療與生活服務，他未來將串聯觀光產業、加強青農與青創輔導，並搭配行動醫療與遠距服務，讓優秀人才都願意留在家鄉打拚。

他呼籲鄉親支持在地議員參選人金禾雅、林富寶及林慧欣，爭取議會過半，讓豐富的行政服務經驗與新生代人才攜手，將地方需求徹底落實為具體政策與建設。

賴瑞隆在茂林區後援會成立大會上獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」。圖／賴瑞隆競辦提供
賴瑞隆在茂林區後援會成立大會上獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」。圖／賴瑞隆競辦提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 六龜 茂林 魯凱族

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