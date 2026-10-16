賴瑞隆連兩天深入山城原鄉 獲命名魯凱族英雄名「Dakanow」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天深入茂林多納里，接續前一日的六龜行程，連續兩天成立山城與原鄉後援會，賴瑞隆在茂林獲當地魯凱族人授與傳統英雄之名「Dakanow（達卡鬧）」，並披上斜肩帶、戴上花冠，他承諾未來將推動「大旗美原民山城路」，全面改善交通、醫療與就業條件，讓山區居民共享城市發展成果。

賴瑞隆的山城原鄉行程獲得地方重量級人士大力相挺，在茂林後援會茶會上，先由長老何忠勇祝禱祈願高雄風調雨順，隨後范織榮依照魯凱族傳統，為賴瑞隆命名為「Dakanow」。

魯凱族人介紹，「Dakanow」是帶領部落的英雄之名，也是傳統領袖家族羅正耆老祖父之名，高雄市議員參選人金禾雅也當場感謝賴瑞隆給予年輕人機會，盼未來攜手推動地方建設、文化傳承與青年培育。

賴瑞隆強調，觀光要讓部落參與規畫、在地業者參與經營，才能真正留下收益並支持文化傳承。

隨後賴瑞隆轉往六龜成立後援會，立委邱議瑩與前縣長余政憲也親自到場陪同高喊「凍蒜」。邱議瑩指出，每逢強降雨與颱風，現任市長陳其邁總在第一時間關心災情、提供協助，而接續陳其邁之後的執政者，必須是真正了解高雄、且將高雄利益擺在第一位的人選，她全力推薦賴瑞隆接棒，以具體行動延續地方建設。

余政憲也讚許賴瑞隆向來以地方需求為優先、不分黨派服務鄉親，呼籲選民支持有初心、有經驗的人選，帶領高雄繼續向前。

賴瑞隆表示，青年返鄉不僅需要工作機會，更需要完善的醫療與生活服務，他未來將串聯觀光產業、加強青農與青創輔導，並搭配行動醫療與遠距服務，讓優秀人才都願意留在家鄉打拚。

他呼籲鄉親支持在地議員參選人金禾雅、林富寶及林慧欣，爭取議會過半，讓豐富的行政服務經驗與新生代人才攜手，將地方需求徹底落實為具體政策與建設。