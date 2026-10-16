柯志恩岡山造勢喊破2萬人 王金平：打造高雄成為「教育城市」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚前進北高雄岡山舉辦「大岡山勝利晚會」，大岡山區多位農會幹部到場支持，活動會場湧入眾多支持者， 在前院長王金平登台致詞時，台上主持人高喊現場支持者破2萬人，眾人在競選主題歌「世界高雄」旋律中揮動旗幟，高喊「翻轉高雄柯志恩」、「柯志恩凍選」。

柯志恩競總主委王金平率先登場致詞，他表示，今晚群眾熱情跟八年前韓國瑜當選市長時一樣，柯志恩這次是第二度參選，過去四年她臥薪嘗膽，都沒有離開高雄，支持柯志恩就是在做功德，大家若共同支持柯志恩當選，就是很大的功德。

王金平說，現在教育全都亂了套，學生沒有服從老師教導，學校對老師也沒有非常尊重，很多家長為小孩抗議學校、抗議老師，所以老師都沒信心好好教書、教育小孩；賴清德總統也承認，台灣的教育需要改革，所以現在的教育亂象需要教育心理學博士柯志恩來改革，帶領高雄成為教育城市。

王金平批評，民進黨執政至今，國家面臨朝野對立衝突不和諧、兩岸不和平等問題，大家提心吊膽，擔心陷入戰爭險境，「大家看加薩走廊、伊朗、烏克蘭，台灣可以承受嗎？」這些問題若要解決，就是要讓國民黨2028年重新執政，好好與大陸交流合作，擔起和平的責任，才能免除險境。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚前進北高雄岡山舉辦「大岡山勝利晚會」，現場湧入眾多支持群眾。記者徐白櫻／攝影