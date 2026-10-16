魏嘉賢選花蓮縣長提共辦政見發表 張峻、游淑貞無意願

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天邀其他參選人共同辦政見發表會，願配合任何形式，但中國國民黨花蓮縣長參選人游淑貞與無黨籍花蓮縣長參選人張峻無意願。

魏嘉賢說，時間、地點及形式都願配合，讓民眾透過公開政見交流，選出適合花蓮未來發展人選。

游淑貞競選團隊表示，行程緊湊，將以公辦政見發表會為主；張峻團隊說，正在籌備競選總部成立大會，目前尚未討論。

魏嘉賢舉行「線上競選總部」成立記者會表示，花蓮幅員遼闊，偏鄉民眾不易到實體競總，成立線上競總讓民眾可透過手機瀏覽政見主軸、政策及人生未來存摺規劃等，以科技縮短城鄉距離。

張峻競總明天成立，由和碩集團董事長童子賢任競總主任委員，預計將有各政黨代表、花蓮縣議員、原住民代表及百工百業代表出席。

張峻表示，凝聚跨黨派支持是信任與責任，這是屬於所有關心花蓮、期待改變的縣民，將朝「拚經濟、顧家庭、護安全」方向努力。

至於媒體報導民意調查數據領先，游淑貞說，任何數字都非勝選保證，是提醒她要更謙卑、努力，以實際行動回應民眾信任，將捍衛台灣最後淨土，守護花蓮藍天。

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞。聯合報系資料照