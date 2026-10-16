長者健保免費修法三讀通過 吳宗憲質疑林國漳「還反對嗎？」

重陽節將屆，藍白聯手推動的「老人福利法」修正案今天在立法院三讀通過，符合所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央全額補助。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲質疑，民進黨對手林國漳過去曾反對全面補助，如今修法通過「還反對嗎？」林國漳今天則陪同賴清德總統拜訪宜蘭百歲人瑞，並提出「智慧敬老卡」等老人福利政見。

吳宗憲表示，「老人福利法」第22條修正案今天在立法院以60票贊成、39票反對三讀通過，民進黨團未支持此次修法。他指出，林國漳今年7月曾公開表示，65歲以上長者免健保費的主張過於狹隘，應優先照顧弱勢族群，如今長者健保補助正式入法，他質疑林國漳「還反對嗎？」

吳宗憲也表示，他提出敬老卡每年7200點，並擴大適用範圍至台鐵、雙北捷運、計程車及便利商店等，同時規畫加碼重陽敬老金。他認為，中央建立基本保障只是第一步，未來宜蘭縣府就能將更多資源投入其他長者福利。

林國漳今天則以行政院政務顧問身分，陪同賴清德總統拜訪宜蘭縣兩名百歲人瑞廖鍾毓與簡林金桂。他表示，宜蘭如今的發展，是長輩們多年來奠定的基礎，照顧好長輩就是穩固宜蘭的根基，縣府有責任成為長者最可靠的靠山。

林國漳承諾，當選後將推動「智慧敬老卡」，每年提供長者1萬2000點，整合大眾運輸及各項生活服務；另將推動帶狀皰疹疫苗補助，以及「銀髮活力100歲計畫」，在社區引進運動器材與師資，協助長者防跌、增肌，提升健康與生活品質。