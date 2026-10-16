快訊

坐擁「3400萬資產」卻笑不出來 日64歲婦嘆：早知就不要繼承

65歲老人健保免費、普發現金逕付二讀 卓揆痛批韓國瑜放任帶頭違憲

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

聽新聞
0:00 / 0:00

長者健保免費修法三讀通過 吳宗憲質疑林國漳「還反對嗎？」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
賴清德總統（前排右）今天由行政院政務顧問、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（後排右二）陪同，到宜蘭探訪百歲人瑞簡林金桂。圖／林國漳競選辦公室提供
賴清德總統（前排右）今天由行政院政務顧問、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（後排右二）陪同，到宜蘭探訪百歲人瑞簡林金桂。圖／林國漳競選辦公室提供

重陽節將屆，藍白聯手推動的「老人福利法」修正案今天在立法院三讀通過，符合所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央全額補助。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲質疑，民進黨對手林國漳過去曾反對全面補助，如今修法通過「還反對嗎？」林國漳今天則陪同賴清德總統拜訪宜蘭百歲人瑞，並提出「智慧敬老卡」等老人福利政見。

2026九合一選舉

吳宗憲表示，「老人福利法」第22條修正案今天在立法院以60票贊成、39票反對三讀通過，民進黨團未支持此次修法。他指出，林國漳今年7月曾公開表示，65歲以上長者免健保費的主張過於狹隘，應優先照顧弱勢族群，如今長者健保補助正式入法，他質疑林國漳「還反對嗎？」

吳宗憲也表示，他提出敬老卡每年7200點，並擴大適用範圍至台鐵、雙北捷運、計程車及便利商店等，同時規畫加碼重陽敬老金。他認為，中央建立基本保障只是第一步，未來宜蘭縣府就能將更多資源投入其他長者福利。

林國漳今天則以行政院政務顧問身分，陪同賴清德總統拜訪宜蘭縣兩名百歲人瑞廖鍾毓與簡林金桂。他表示，宜蘭如今的發展，是長輩們多年來奠定的基礎，照顧好長輩就是穩固宜蘭的根基，縣府有責任成為長者最可靠的靠山。

林國漳承諾，當選後將推動「智慧敬老卡」，每年提供長者1萬2000點，整合大眾運輸及各項生活服務；另將推動帶狀皰疹疫苗補助，以及「銀髮活力100歲計畫」，在社區引進運動器材與師資，協助長者防跌、增肌，提升健康與生活品質。

藍白聯手今天在立院推動修法，未來符合資格長輩健保費由中央全額補助，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今天質問民進黨對手林國漳還反對嗎？圖／吳宗憲競選辦公室提供
藍白聯手今天在立院推動修法，未來符合資格長輩健保費由中央全額補助，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今天質問民進黨對手林國漳還反對嗎？圖／吳宗憲競選辦公室提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 林國漳 健保 立法院 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭朝方推65歲健保補助…綠委卻反對 徐欣瑩陣營：說一套做一套

老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

長者健保費減免修法三讀 吳秀華提政見、陳瑩談智慧照顧未參與表決

老人免繳健保費修法通過 醫改會譴責：莫讓短視決策掏空下一代

相關新聞

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢會」今天進入第二場，今晚7時將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，會場備妥上萬張椅子及直播螢幕，不少熱情粉絲提早到場，準備聆聽燕子盧秀燕、漢子侯友宜與柯志恩合體演說，現場洋溢歡樂氣氛。

9連霸夢碎…基隆前議長登記資格被撤 張芳麗怒轟這國家太苛刻：我要抗議

中選會今天公告基隆市「八連霸」議員張芳麗資格不符，不得登記為候選人。張芳麗尋求九連霸夢碎，她得知結果後大喊「我要抗議，這個國家怎麼法律是這樣，太無奈了。」她氣憤說，這都已經是30多年前的舊案，追訴期過很久，她都還當過議長，太苛刻了。

趙少康專訪沈伯洋惹議…傳遭國民黨中央委員連署開除黨籍 蔣萬安回應了

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，黨內傳出不同聲音，今天有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安下午受訪表示，還沒有看到這消息，但早上碰到趙大哥，也彼此加油打氣。

藍營支持者不滿？訪沈伯洋遭連署開除國民黨籍 趙少康：不在意黨處置

中廣前董事長趙少康數度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發藍營支持者不滿，有國民黨中央委員正連署開除趙的黨籍。趙少康今下午出面回應，自己先是人、媒體人，才是國民黨員，雖挺台北市長蔣萬安，但媒體須公平，以禮相待，不應黨同伐異，若黨要處置他不在意，並強調當初參選副總統是臨危受命，做人是一輩子，政治只是一時。

游智彬不能選！中選會審定候選資格六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。直轄市長共23人、縣市長共58人登記，均符合規定；直轄市及縣市議員各有5人不符合，其中北市第6選舉區游智彬設台灣戶籍未滿10年，不得登記，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。