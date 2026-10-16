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桃園市長選戰激辯軌道建設 藍嗆活在過去、綠反擊高調收割

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長選戰白熱化，軌道建設成近日攻防交點，藍營批黃世杰「活在過去」，綠營也嗆張善政「無心市政」高調收割。記者陳俊智／攝影
桃園市長選戰白熱化，軌道建設成近日攻防交點，藍營批黃世杰「活在過去」，綠營也嗆張善政「無心市政」高調收割。記者陳俊智／攝影

2026桃園市長選舉，軌道建設近日成為藍綠攻防焦點。民進黨桃園市長參選人黃世杰昨晚在臉書質疑執行進度不明，上任將加速推動三心六線及公開評估第二階段路網，引張善政陣營發言人莊毓鎧批評「活在過去」；對此，黃世杰陣營回應，市民比較就知道誰用心。

2026九合一選舉

黃世杰昨（15）日於臉書發文，拋出「加速推動三心六線」，張善政競選辦公室發言人莊鎧毓表示，黃世杰不僅不做功課，連政見都在「考古」，時間彷彿被按下了暫停鍵，還活在前市長鄭文燦時空裡。

莊鎧毓指出，「三心六線」根本是民進黨執政時期早就喊爛的舊口號，且過去八年留下不少工程發包延宕、規畫不夠周延的問題。自張善政上任後，桃園軌道建設的進度早已「超前進化」，將第一階段的軌道路網從原本的「三心六線」升級成「一環三心八線齊發」，且工程進度皆穩健推進，第二階段的路網更是以「一環三心21線」為目標。

黃世杰競選辦公室發言人黃宣尹表示，桃園在張善政執政下，捷運一期路網都還沒做完，就拿二期來騙市民。然而，一、二期路網都是前朝規畫，莊一邊惡質攻擊、一邊高調收割，邏輯堪憂。

針對捷運綠線通車，張善政應該要回答。根據市府的資料顯示，潛盾機為何停機數月沒進度；7日系統穩定性測試完成日期、RAMS系統保證最終結果、IV&V獨立驗證認證進度、正式初勘與報請交通部履勘日期，也請市長回答，桃園市民有知的權利。

黃宣尹也說，黃世杰主張加速推進軌道建設、軌道進度透明公開、加速三心六線全面實現。未來擔任市長會親自盯進度，且蓋到哪、錢花到哪，都讓市民看得懂、查得到，也能持續追蹤落後工程的改善情形，逐步串聯桃園、中壢與航空城，讓市民從家門到車站都更方便。這三大政見是真正看到桃園痛點、符合桃園與北北桃需求的，相信市民一比就知道誰用心。

桃園市長選戰白熱化，軌道建設成近日攻防交點，藍營批黃世杰「活在過去」，綠營也嗆張善政「無心市政」高調收割。記者陳俊智／攝影
桃園市長選戰白熱化，軌道建設成近日攻防交點，藍營批黃世杰「活在過去」，綠營也嗆張善政「無心市政」高調收割。記者陳俊智／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 張善政 鄭文燦

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