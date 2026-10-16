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強調AI廠商對土地交通需求不一樣 蘇巧慧：不必扭曲也不必剷掉松山機場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）下午到三峽黃昏市場拜票，談到AI未來發展，她強調不必剷掉松山機場，淡海科技園區就有最好的場地能夠供應給廠商。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）下午到三峽黃昏市場拜票，談到AI未來發展，她強調不必剷掉松山機場，淡海科技園區就有最好的場地能夠供應給廠商。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到國民黨質疑沈伯洋對「AI科技廊帶」聲稱「只有商圈才需要土地」等言論、李四川競辦批評她喊出淡海科學城，卻拿不出交通方案。蘇巧慧重申，AI廠商對土地、交通的需求不一樣，不必扭曲，也不必剷掉松山機場

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蘇巧慧說，AI科技分很多種，有軟體廠商，也有硬體製造商，對土地、交通的需求其實都不一樣，她很清楚就是希望未來能夠把人才、資金、產業都留在新北市。所以不必剷掉松山機場，淡海科技園區就能夠有最好的範圍能夠供應AI廠商進駐。

至於交通規畫，淡北道路正在新建、淡海輕軌她也極力爭取中，希望能夠盡快核定、開始興建。若以輝達為例，從內湖擴張到北士科，未來要再擴張廠址就選淡海科技園區，是非常適合的位置，「我作為新北市長一定要極力爭取這樣的科技大廠能夠在我新北。所以這件事情真的很簡單，希望產業、資金、人才留在新北市的市民們，就請選擇蘇巧慧」。

至於近期有幾份民調顯示領先對手李四川，蘇巧慧說參選以來都一直保持自己的步調，希望大家能夠先認識蘇巧慧，然後喜歡蘇巧慧，進而支持蘇巧慧，並且都是用正面陽光的態度講述對城市的願景。很高興看到近期民調，大部分都有領先。

當然也有些網路問卷民調有不同結果，她會戒慎恐懼，畢竟在戴立安的模式裡面大概也只有3%到4%的領先，所以她會照自己的節奏持續努力，希望最後40天把握時間最後衝刺，希望讓最後的結果是新北市迎來新時代。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 松山機場 李四川 沈伯洋

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