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影／赴台中合體何欣純掀起「欣潮」 蔡英文：台中需要一位更好的市長
前總統蔡英文現身台中城隍廟參香 挺何欣純讚「台中值得更好的市長」前總統蔡英文今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純加油打氣。現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟，高呼「凍蒜」聲浪不斷。
蔡英文致詞時強調，台中擁有強大的產業基礎與許多「隱形冠軍」，值得一位更努力、更有遠見的市長來帶領。蔡英文在致詞中熱情互動，詢問現場民眾是否願意支持何欣純，並邀請大家舉手表態，甚至打趣要大家幫忙「拉票」，現場氣氛熱烈。
蔡英文大讚何欣純外表和藹可親，但對台中大小事瞭如指掌，且對未來的城市發展規劃了非常完整的藍圖。她笑稱：「她講起政策來滔滔不絕，有點像以前的我。」
蔡英文指出，她日前赴美演講時特別提到台灣的世界級產業供應鏈，而其中最關鍵的核心就在台中。台中許多中小企業都是全球排名前列的隱形冠軍，產業實力非常驚人。 最後，蔡英文強調台中正處於發展的關鍵時刻，需要一位願意付出心血、用政策與願景為台中奠定下一代基礎的首長。她呼籲鄉親團結挺何欣純，一同為台中的未來打拚。
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