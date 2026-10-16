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影／赴台中合體何欣純掀起「欣潮」 蔡英文：台中需要一位更好的市長

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
前總統蔡英文（右一）今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純（右二）加油打氣。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（右一）今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純（右二）加油打氣。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文現身台中城隍廟參香 挺何欣純讚「台中值得更好的市長」前總統蔡英文今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純加油打氣。現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟，高呼「凍蒜」聲浪不斷。

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蔡英文致詞時強調，台中擁有強大的產業基礎與許多「隱形冠軍」，值得一位更努力、更有遠見的市長來帶領。蔡英文在致詞中熱情互動，詢問現場民眾是否願意支持何欣純，並邀請大家舉手表態，甚至打趣要大家幫忙「拉票」，現場氣氛熱烈。

蔡英文大讚何欣純外表和藹可親，但對台中大小事瞭如指掌，且對未來的城市發展規劃了非常完整的藍圖。她笑稱：「她講起政策來滔滔不絕，有點像以前的我。」

蔡英文指出，她日前赴美演講時特別提到台灣的世界級產業供應鏈，而其中最關鍵的核心就在台中。台中許多中小企業都是全球排名前列的隱形冠軍，產業實力非常驚人。 最後，蔡英文強調台中正處於發展的關鍵時刻，需要一位願意付出心血、用政策與願景為台中奠定下一代基礎的首長。她呼籲鄉親團結挺何欣純，一同為台中的未來打拚。

蔡英文今天前往台中市城隍廟參香，現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟。記者黃仲裕／攝影
蔡英文今天前往台中市城隍廟參香，現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文今天前往台中著名景點一中街，吸引大批民眾到場歡迎。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文今天前往台中著名景點一中街，吸引大批民眾到場歡迎。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文今天前往台中著名景點一中街，吸引大批民眾到場歡迎。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文今天前往台中著名景點一中街，吸引大批民眾到場歡迎。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文（右四）今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純（左四）加油打氣。現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟，高呼「凍蒜」聲浪不斷。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（右四）今天前往台中市城隍廟參香，並為立委何欣純（左四）加油打氣。現場聚集大批熱情支持者，揮舞競選扇子與旗幟，高呼「凍蒜」聲浪不斷。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 蔡英文

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