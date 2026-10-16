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老人健保修法未參與表決 雲林縣長綠營參選人劉建國批：這是突襲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立法院三讀通過「老人福利法」修正案，針對綜合所得稅稅率未達20%的65歲以上長者，由中央全額補助健保費。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國（左）未參與表決，他解釋是因藍白黨團臨時變更議程、突襲通過法案，質疑背後有政治算計。聯合報系資料照
立法院三讀通過「老人福利法」修正案，針對綜合所得稅稅率未達20%的65歲以上長者，由中央全額補助健保費。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國（左）未參與表決，他解釋是因藍白黨團臨時變更議程、突襲通過法案，質疑背後有政治算計。聯合報系資料照

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，針對綜合所得稅稅率未達20%的65歲以上長者，由中央全額補助健保費。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國未參與表決，他解釋是因藍白黨團臨時變更議程、突襲通過法案，質疑背後有政治算計。他強調，若當選雲林縣長，仍會推動65歲以上長者健保費免繳，但地方政府既然因「財政收支劃分法」修法增加財源，就應由地方依財政能力自行推動，不應再要求中央埋單。

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劉建國表示，立法院原本排定行政院卓榮泰進行總質詢，藍白黨團卻臨時主導變更議程，決定處理「老人福利法」修正案。民進黨團曾進行協商，認為修法將對中央財政造成重大影響，反對在未充分討論下匆促立法。

對於外界質疑民進黨籍候選人未到場，劉建國反駁，原立法院原本排定行政院長卓榮泰進行總質詢，藍白黨團卻臨時主導變更議程，決定處理「老人福利法」修正案，不能因此指稱綠營缺席。他認為，藍白刻意營造「人都到了、綠營卻不在」的氛圍，實際上卻是突襲的行為。

劉建國先前曾提出長者健保費補助政策，他表示，若當選縣長，仍會推動65歲以上長者健保免繳。他指出，全國已有超過一半縣市實施相關政策，鄰近雲林的南投縣也已於今年4月1日上路。他質疑，南投縣財政條件並未優於雲林，既然南投可以推動，雲林為何不能依自身財政狀況辦理？

他指出，藍白先前推動「財政收支劃分法」修法，已增加地方政府財源，地方若有能力負擔長者健保費，就應由地方政府執行。他批評，地方政府一方面要求中央負擔健保費，另一方面卻不先評估自身財政能力，質疑相關作法是否涉及政治操作，直言「到底是真正要讓老人免於健保費負擔，還是在做政治操作？這是司馬昭之心，路人皆知。」

他強調，長者健保費補助應回歸地方政府依財政能力執行，不能增加財源後卻「拿了錢不辦事」，並再次表明，若當選縣長，將依雲林縣財政狀況推動65歲以上長者健保免繳政策。

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