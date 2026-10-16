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文化部核定2.5億補助基隆 童子瑋：未來用歷史文化串連觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供
文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供

文化部日前正式發函，針對「基隆再造歷史現場2.0-和平島歷史場景再現與基隆要塞海防系統再造計畫」暫匡列核定補助總額2億5346萬元。民進黨基隆市參選人議長童子瑋今表示，未來他會在既有的基礎串聯交通、觀光與文化場域，讓歷史資產成為城市發展的新動能。

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童子瑋表示，過去前市長林右昌任內推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，從和平島考古遺址、正濱漁港歷史建築，到基隆要塞司令部、旭丘指揮所等文化場域，陸續透過保存、修復與再利用，讓許多過去較少被看見的城市歷史重新進入市民生活。

童子瑋說，中央再度挹注資源，除了持續保存重要歷史建築，他也在思考如何讓文化資產真正被使用，進一步和地方觀光、產業發展以及市民生活產生連結。他說，包含「YouBike到基隆」提供新的城市移動方式，未來還可以進一步串聯和平島、正濱漁港及周邊歷史場域，讓旅客深入認識基隆的街區、港灣與文化景觀。

童子瑋指出，另一項構想「水上計程車」，則希望利用基隆本身的港灣條件，串聯正濱漁港、八斗子、海科館、海洋大學等重要節點，讓陸上交通、海上移動與文化觀光形成新的旅遊動線。基隆的觀光發展應該善用這些城市原有條件，而不是把各個景點分開經營。

童子瑋表示，未來也期待推動舊漁會大樓朝影視文化中心方向活化，結合影視創作、文化展演、特色市集與在地店家，讓歷史建築不只被保存，也能持續產生新的公共使用與文化內容。他認為，文化資產如果能帶來穩定人流，就有機會進一步帶動周邊消費、商業發展與就業機會。

童子瑋指出，他會整合歷史文化、共享運具、水上交通與影視文化場域，讓基隆成為好住、好玩、好有趣的城市。

文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供
文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供

文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供
文化部核定2.5億補助基隆，童子瑋：未來用歷史文化串連觀光。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 文化部 觀光 林右昌

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