9連霸夢碎…基隆前議長登記資格被撤 張芳麗怒轟這國家太苛刻：我要抗議

中選會今天公告基隆市「八連霸」議員張芳麗資格不符，不得登記為候選人。張芳麗尋求九連霸夢碎，她得知結果後大喊「我要抗議，這個國家怎麼法律是這樣，太無奈了。」她氣憤說，這都已經是30多年前的舊案，追訴期過很久，她都還當過議長，太苛刻了。

張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，張芳麗曾任基隆市議會第16屆補選議長，為國民黨資深八連霸市議員，她在2022年第20屆基隆市議會議長選舉中，將票投給民進黨提名的童子瑋與親民黨楊秀玉組合，協助民進黨首度在基隆市議會拿下議長寶座，後來來宣布退出國民黨。

中選會今公告指出，基隆第3選舉區（仁愛區）張芳麗因前市議會議長、副議長選舉之有投票權人，犯刑法第143條之罪，經台灣基隆地方法院83年度訴字第265號判決，處有期徒刑7月，褫奪公權2年，緩刑4年，並經台灣高等法院及最高法院判決駁回上訴確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

張芳麗今晚回應說，這案子都過了30多年，她要表達抗議，已經當議員八屆時，還當過議長，如今卻被這種理由取消登記，她痛批這種國家真的也是沒辦法，但也只能算了。

張芳麗表示，她本來就想休息，但「坐轎的想結束，抬轎的不想結束」，還是有很多事情要對選民有所交代，今年才會繼續選，如果要用這種理由取消資格，當初就不應該讓她登記，全都是要花錢的。她說，用這種方式來限制一個對政治有理想、有前途的人，大苛刻了，但也只能無奈接受。