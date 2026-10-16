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草綠身影現身金門街頭！數十名老兵跨海挺張國威 盼老營區重現生機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天下午16點多走訪金城商圈，身旁出現一群身穿草綠色服裝的老兵志工，沿途陪同向鄉親問候、拜票，民眾黨的議員參選人楊霈璿（中）也「搭便車」同行掃街，為選戰增添話題。記者蔡家蓁／攝影
無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天下午16點多走訪金城商圈，身旁出現一群身穿草綠色服裝的老兵志工，沿途陪同向鄉親問候、拜票，民眾黨的議員參選人楊霈璿（中）也「搭便車」同行掃街，為選戰增添話題。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長參選人張國威今天下午走訪金湖、金城，數十名身穿草綠色服裝的老兵志工專程從台灣各地跨海而來，組成另類助選團，沿途陪同張國威向鄉親問候、拜票，以實際行動力挺他長期推動的營區活化理念。掃街過程中，老兵志工不時替張國威「喊聲」，呼籲金門鄉親給予支持，民眾黨議員參選人楊霈璿也同行拜票，為選戰增添話題。

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張國威下午3時30分左右在老兵志工、支持者及競選團隊簇擁下，先到金湖走訪，隨後轉往金城拜票，沿途他親切向民眾打招呼、懇切請託支持，老兵志工則一路陪伴、熱情助陣，一行人穿梭街頭的草綠色身影格外醒目，現場氣氛熱絡。

「他們從台灣老遠地專程跑過來支持我。」張國威受訪時表示，這群老兵認同他多年來投入營區活化的努力，眼看他長年為此奔走，如今更投入縣長選舉，決定專程來金門陪他掃街助陣，希望促成營區活化真正落實。

對老兵而言，金門的營區不只是曾經服役的地方，更承載著青春歲月與難以忘懷的人生故事。張國威指出，過去十萬大軍駐守金門，留下許多軍事設施與歷史記憶，如果能妥善規劃、重新活化，不僅能保存這段特殊歷史，也能讓老兵有機會重返昔日駐守之地，重溫軍旅歲月。

張國威從二毛旅遊到投入光華園，持續關注金門歷史保存與營區再利用，他認為，營區活化不應只是修復老建築，更重要的是導入產業與生活機能，讓閒置空間重新有人潮、有工作機會，進一步為金門經濟發展開闢新路。

他表示，金門未來的經濟發展不應過度依賴大型財團，例如昇恆昌、台開等企業，而應善用散布各地的數百處營區，發展多元產業與特色商業模式，讓地方經濟不再只有單一選項，也讓年輕人返鄉後有工作、有舞台，為家鄉找到新的發展可能。

「營區活化」不只是張國威的選舉政見，也是這群老兵跨海相挺的共同期待。張國威說，若能讓老營區成功轉型，不僅可以延續老兵的生命記憶，更能為金門開創新的經濟發展空間，讓曾經承載軍人青春的地方，再度充滿生活氣息。

無黨籍金門縣長參選人張國威（左二）今天下午走訪金湖、金城，身旁出現一群身穿草綠色服裝的老兵志工，沿途陪同向鄉親問候、拜票，成為街頭引人注目的另類助選團。記者蔡家蓁／攝影
無黨籍金門縣長參選人張國威（左二）今天下午走訪金湖、金城，身旁出現一群身穿草綠色服裝的老兵志工，沿途陪同向鄉親問候、拜票，成為街頭引人注目的另類助選團。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天下午16點多在老兵志工的陪同下，走訪金城商圈，沿途向鄉親問候、拜票，還遇到民眾要求合影。記者蔡家蓁／攝影
無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天下午16點多在老兵志工的陪同下，走訪金城商圈，沿途向鄉親問候、拜票，還遇到民眾要求合影。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長參選人張國威（右二）今天下午16點多在老兵志工的陪同下，走訪金城商圈，沿途向鄉親問候、拜票，圖為出發前大家高喊「凍選」。記者蔡家蓁／攝影
無黨籍金門縣長參選人張國威（右二）今天下午16點多在老兵志工的陪同下，走訪金城商圈，沿途向鄉親問候、拜票，圖為出發前大家高喊「凍選」。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 張國威

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