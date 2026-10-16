老人健保費補助三讀修法 王美惠：與民進黨團立場一致

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，針對綜合所得稅稅率未達20%的65歲以上長者，由中央全額補助健保費。藍白立委聯手推動修法，新增財源從何而來，引發朝野攻防。民進黨嘉市長參選人、立委王美惠在選區跑行程，未出席參與表決；對於老人健保費補助議題，她與民進黨立法院黨團立場一致，認為長者福利制度值得檢討，但應兼顧公平性與財政負擔。

王美惠選舉政見，提出老人健保費及長者假牙補助措施。不過，對藍白聯手通過老人健保費修法，她與民進黨團同調，認為現行各縣市對長者健保費補助標準不一，確實有檢討必要，但若由中央統一補助、以所得稅率及年齡作為區分條件，仍須審慎評估公平正義原則，以及對不同世代的影響。

民進黨團指出，若未妥善規劃財源，相關福利政策長期推動下去，恐怕增加政府財政壓力，甚至衍生保費調漲或稅負增加等問題。如何讓長者獲得照顧，同時避免財政負擔轉嫁給其他世代，應是政策制定時必須面對的課題。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，上午朝野協商，衛福部已表態，這次修法將增加約388億元支出，但在野黨主導修法，卻沒有清楚交代經費來源，對此表達質疑。莊瑞雄表示，國會多數可以決定表決結果，但不能把財政責任也一起表決掉。他批評，不能在宣布福利政策時由提案者獨享掌聲，談到財源問題時，卻將帳單丟給行政院承擔。