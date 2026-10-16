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盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡
國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢會」今天進入第二場，今晚7時將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，會場備妥上萬張椅子及直播螢幕，不少熱情粉絲提早到場，準備聆聽燕子盧秀燕、漢子侯友宜與柯志恩合體演說，現場洋溢歡樂氣氛。
繼9月19日鳳山大造勢之後，今晚岡山大造勢邀請新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕到場，兩人將到場為柯志恩站台打氣，擔任競總主任委員的立法院前院長王金平也將同台助陣。
競辦人員說明，「岡好起飛—大岡山勝利晚會」今晚7時在岡山河堤公園旁登場，安排歌手龍千玉及江志豐到場表演。競選總部主委王金平領軍下，柯志恩預計在8時17分大進場，新北市長侯友宜8時32分開講，台中市長盧秀燕則在8時40分登場，最後由柯志恩壓軸致詞，展現北中南大連線、團結一心爭取勝選的強烈氣勢。
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