中和競總成立1200位鄉親相挺 李四川提捷運、都更政見升級在地機能

國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，現場齊聚超過1200多位鄉親和眾多在地里長相挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動中和光復線延伸，提升在地鄉親交通便利性、改善通勤塞車狀況，並透過都更有夠力的簡政便民措施與政策誘因，加速中和老舊社區翻新，為市民打造更優質的生活環境。

李四川進場時，全場鄉親齊聲高喊「凍蒜」，國民黨主席鄭麗文、新北市副市長劉和然也一同為李四川打氣。李四川在熱烈掌聲中親自授旗給中和區競總主委張智倫，中和鄉親也致贈包子、粽子、菜頭、鳳梨等吉祥物，祝福他高票當選。「當我的分身。」李四川也以沙啞的聲音，呼籲中和鄉親當他的分身，全力拉票、催票和11月28日去投票。

李四川表示，中和發展成熟、地狹人稠，老舊社區轉型刻不容緩，「加速都市更新」是居住安全的重中之重，他已提出「都更5夠力」政見，將成立府級「都更推動委員會」並親自擔任召集人，整合各局處、加快行政效率。他也指出，未來擔任市長，將重新檢討基準容積，提高都更意願，讓中永和的老房子能儘速完成都更，並持續透過簡政便民措施與政策誘因，公私協力加速老舊社區翻新。

李四川並重申「軌道建設123」政見，他已與台北市長蔣萬安達成高度共識，未來將把中和光復線延伸列為優先推進的重大軌道工程，全面提升中和、永和居民的跨區通勤效率、讓在地生活機能再升級，打造雙北 30 分鐘核心生活圈，並興建「蘆社大橋」藉由交通路網串聯雙北「AI科技產業廊帶」，創造新北青年更多更好的就業機會；李四川相關政見，獲得全場的熱烈迴響與支持。

李四川表示，已提出「南有巨蛋城，北有科學城」雙引擎發展主軸，將延續侯友宜市長在樹林的新北大巨蛋規畫，以興建台北小巨蛋、讓台北大巨蛋順利營運的經驗，打造新北巨蛋城，並在八年任內完成；同時規劃將淡海新市鎮二、三期打造為AI高科技重鎮，讓產業與宜居並重。今日活動，前中和市長童永雄、立委張智倫、議員陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍、游輝宂皆出席共襄盛舉，團結一致為新北拚建設。

國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，現場齊聚超過1200多位鄉親和眾多在地里長相挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。記者潘俊宏／攝影