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中和競總成立1200位鄉親相挺 李四川提捷運、都更政見升級在地機能

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「當我的分身。」國民黨新北市長參選人李四川今以沙啞聲音呼籲所有中和鄉親當他的分身，全力拉票、催票和11月28日去投票。 記者潘俊宏／攝影
「當我的分身。」國民黨新北市長參選人李四川今以沙啞聲音呼籲所有中和鄉親當他的分身，全力拉票、催票和11月28日去投票。 記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，現場齊聚超過1200多位鄉親和眾多在地里長相挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動中和光復線延伸，提升在地鄉親交通便利性、改善通勤塞車狀況，並透過都更有夠力的簡政便民措施與政策誘因，加速中和老舊社區翻新，為市民打造更優質的生活環境。

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李四川進場時，全場鄉親齊聲高喊「凍蒜」，國民黨主席鄭麗文、新北市副市長劉和然也一同為李四川打氣。李四川在熱烈掌聲中親自授旗給中和區競總主委張智倫，中和鄉親也致贈包子、粽子、菜頭、鳳梨等吉祥物，祝福他高票當選。「當我的分身。」李四川也以沙啞的聲音，呼籲中和鄉親當他的分身，全力拉票、催票和11月28日去投票。

李四川表示，中和發展成熟、地狹人稠，老舊社區轉型刻不容緩，「加速都市更新」是居住安全的重中之重，他已提出「都更5夠力」政見，將成立府級「都更推動委員會」並親自擔任召集人，整合各局處、加快行政效率。他也指出，未來擔任市長，將重新檢討基準容積，提高都更意願，讓中永和的老房子能儘速完成都更，並持續透過簡政便民措施與政策誘因，公私協力加速老舊社區翻新。

李四川並重申「軌道建設123」政見，他已與台北市長蔣萬安達成高度共識，未來將把中和光復線延伸列為優先推進的重大軌道工程，全面提升中和、永和居民的跨區通勤效率、讓在地生活機能再升級，打造雙北 30 分鐘核心生活圈，並興建「蘆社大橋」藉由交通路網串聯雙北「AI科技產業廊帶」，創造新北青年更多更好的就業機會；李四川相關政見，獲得全場的熱烈迴響與支持。

李四川表示，已提出「南有巨蛋城，北有科學城」雙引擎發展主軸，將延續侯友宜市長在樹林的新北大巨蛋規畫，以興建台北小巨蛋、讓台北大巨蛋順利營運的經驗，打造新北巨蛋城，並在八年任內完成；同時規劃將淡海新市鎮二、三期打造為AI高科技重鎮，讓產業與宜居並重。今日活動，前中和市長童永雄、立委張智倫、議員陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍、游輝宂皆出席共襄盛舉，團結一致為新北拚建設。

國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，現場齊聚超過1200多位鄉親和眾多在地里長相挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，現場齊聚超過1200多位鄉親和眾多在地里長相挺，共同表達基層團結支持李四川的決心。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，進場時受到支持民眾熱情歡迎，「凍蒜」聲不斷。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川中和區競選總部今天舉辦成立大會，進場時受到支持民眾熱情歡迎，「凍蒜」聲不斷。記者潘俊宏／攝影

李四川 中和 都更 2026九合一選舉 新北市選舉 鄭麗文 劉和然

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