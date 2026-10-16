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洋流湧進竹北選戰！ 林亮君跨區助陣邵啟月搶攻新世代票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供
台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供

洋流湧進竹北！台北市議員林亮君今跨城力挺新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月，清晨陪站路口向通勤族問早，盼把「洋流」化為竹北暖流，號召新世代攜手上場，為地方政治注入新力量。

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林亮君今專程來到竹北，陪同邵啟月站路口，向通勤、通學市民揮手問早。邵啟月表示，每一聲早安、每一句加油，都是繼續努力的動力，感謝林亮君一早跨城相挺。這份支持就像一股暖流，從台北一路流進竹北，也讓她更有信心帶著服務地方的初心繼續向前。

林亮君表示，「安心台北，漂亮生活」是她對市民的承諾，無論台北或竹北，市民期待的都是安全、便利的生活，以及願意傾聽、積極解決問題的民意代表。邵啟月年輕、有行動力，也累積市民代表實務經驗，了解地方需求、願意走進現場協調問題，是值得支持的新世代人才。

邵啟月指出，擔任市民代表期間，從傾聽陳情、走訪現場，到協調公所、追蹤改善，讓她更深刻體會市民要的是「問題有人接住、事情有人追到底」。此次投入縣議員選舉，希望把基層服務經驗帶進縣議會，從市級服務延伸至縣級監督及資源爭取。

她表示，「新時代、新世代」不只是口號，而是以新思維回應城市需求，並用經驗與執行力落實。未來將聚焦通勤道路、學童上學安全、長輩照顧及家庭支持等議題，持續走進街頭、貼近市民。

邵啟月強調，將帶著林亮君及市民的鼓勵，以「青年上場，照亮竹北」的決心爭取認同，盼讓從台北而來的「洋流」在竹北匯聚成新世代力量，為城市帶來更多改變。

台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供
台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供

台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供
台北市議員林亮君今到竹北陪同新竹縣議員參選人、竹北市民代表邵啟月站路口向通勤市民問早，將「台北大洋流」熱度帶進竹北。圖／邵啟月提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 林亮君

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