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影／李四川中和競總成立 說明建構雙北AI高科技廊帶

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左二）與新北市長參選人李四川（右二）今天出席中和區競選總部成立大會，並與支持者一起加油呼口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）與新北市長參選人李四川（右二）今天出席中和區競選總部成立大會，並與支持者一起加油呼口號。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文與新北市長參選人李四川今天出席中和區競總成立，李四川強調雙北非常需要一起建構AI廊帶，不僅以高科技帶動雙北經濟發展，也打通雙北交通方便市民通勤。

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針對民進黨台北市長候選人沈伯洋大酸台北市長蔣萬安的AI科技產業廊帶構想，李四川對此希望沈伯洋好好向行政院長卓榮泰請益，他與台北市長蔣萬安一起引進輝達到北士科，進而有建設雙北高科技AI廊帶的構想，這絕對比黃金廊帶更好且更貴。

李四川表示，現在的台灣應該要發展AI高科技廊帶，現在輝達進駐北士科，他一定會建設蘆社大橋，串連北士科到五股、蘆洲，讓士林接台64線、台65線到板橋、土城、新店，這條線連接在一起向右轉就會連接淡水，整個廊帶就從汐止汐科、經過南港軟體園區、經過內湖科技園區、再經過北士科，到五股、蘆洲重劃為科學園區，再跟鴻海結合及新店的寶高園區結合，這就是完整的雙北AI科技廊帶，從產業進駐、聚落串聯到人才通勤，將交通與產業一併規畫。

國民黨新北市長參選人李四川今天成立中和區競選總部，強調承接新北市長侯友宜下一棒是要承擔責任。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立中和區競選總部，強調承接新北市長侯友宜下一棒是要承擔責任。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天成立中和區競選總部，與熱情支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今天成立中和區競選總部，與熱情支持者握手致意。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）與新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區競選總部成立大會，李四川向支持者說明建構雙北AI廊帶的想法。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）與新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區競選總部成立大會，李四川向支持者說明建構雙北AI廊帶的想法。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文（左二）與新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區競選總部成立大會，並與支持者一起加油呼口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）與新北市長參選人李四川（中）今天出席中和區競選總部成立大會，並與支持者一起加油呼口號。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天成立中和區競選總部，支持者揮旗高呼加油口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天成立中和區競選總部，支持者揮旗高呼加油口號。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 鄭麗文 國民黨 沈伯洋 蔣萬安 北士科

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