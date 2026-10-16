快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

長者健保費減免修法三讀 吳秀華提政見、陳瑩談智慧照顧未參與表決

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩（右四）出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，說明她推動智慧照顧服務的歷程，盼擴大照顧資源，讓更多有需求的長者受惠。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩（右四）出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，說明她推動智慧照顧服務的歷程，盼擴大照顧資源，讓更多有需求的長者受惠。圖／陳瑩辦公室提供

立法院今天三讀通過老人福利法第22條修正案，針對65歲以上、適用所得稅率級距未達20%的長者推動健保費減免。國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華表示，長者健保費減免也是她提出的福利政見，感謝國民黨與民眾黨立委共同努力。民進黨縣長參選人、立委陳瑩今天未參與表決，截稿前尚未回應。

2026九合一選舉

吳秀華表示，台東縣65歲以上人口已超過兩成，面對超高齡社會，長者照顧不能只著重生活協助，也應涵蓋健康維持、預防失能及社會參與。台東幅員遼闊、人口分散，應整合中央與地方資源，讓照顧服務深入部落、社區及長者家中，協助長者維持生活自主與尊嚴。

她強調，對許多長輩而言，減輕健保費負擔，就是實實在在的生活支持，也能讓長者在面對醫療需求時少一分經濟壓力、多一分安心。地方持續深化獨居長者關懷，中央透過修法減輕符合條件長者的健保費負擔，兩者相互配合，才能讓福利真正落實在長輩生活中。

陳瑩今出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，說明她推動的智慧照顧服務。她表示，衛生福利部今年核定台東4543萬元，擴大辦理獨居老人及老老照顧服務，預估6831名長者受惠。服務包括智慧手環或固定式緊急救援裝置、到宅體適能及肌力訓練等，讓長者在熟悉的環境中獲得照顧。未來將持續關注台東高齡人口需求，實現「老有所依、老有所安、健康樂活」的目標。

陳瑩指出，她約6年前接獲花蓮豐濱醫院陳情後，協助爭取智慧照顧計畫經費，2022年起爭取在台東設置試辦點，2023年促成成功鎮、長濱鄉試辦，2024年再透過立法院主決議要求擴大辦理，衛福部去年通過相關補助辦法，今年核定經費擴大服務。中央另核定492萬元創新服務經費，支持到宅體適能、肌力訓練及居家阻力訓練。她表示，未來希望將服務擴及所有有實際需求的長者。

針對陳瑩缺席立院表決，記者已向她本人及競選辦公室詢問原因與對修法的看法，截至截稿前，陳瑩本人尚未回應。

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右二）出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，強調長者健保費減免及完善高齡照顧，是她關注的長者福利議題。圖／吳秀華辦公室提供
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右二）出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，強調長者健保費減免及完善高齡照顧，是她關注的長者福利議題。圖／吳秀華辦公室提供

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 吳秀華 健保費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭朝方推65歲健保補助…綠委卻反對 徐欣瑩陣營：說一套做一套

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

老人有條件免健保費三讀 民眾黨團：完成柯文哲政見

曾喊65歲以上長者健保全面補助 黃世杰陣營強調政見不會打折

相關新聞

趙少康專訪沈伯洋惹議…傳遭國民黨中央委員連署開除黨籍 蔣萬安回應了

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，黨內傳出不同聲音，今天有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安下午受訪表示，還沒有看到這消息，但早上碰到趙大哥，也彼此加油打氣。

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢會」今天進入第二場，今晚7時將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，會場備妥上萬張椅子及直播螢幕，不少熱情粉絲提早到場，準備聆聽燕子盧秀燕、漢子侯友宜與柯志恩合體演說，現場洋溢歡樂氣氛。

藍營支持者不滿？訪沈伯洋遭連署開除國民黨籍 趙少康：不在意黨處置

中廣前董事長趙少康數度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發藍營支持者不滿，有國民黨中央委員正連署開除趙的黨籍。趙少康今下午出面回應，自己先是人、媒體人，才是國民黨員，雖挺台北市長蔣萬安，但媒體須公平，以禮相待，不應黨同伐異，若黨要處置他不在意，並強調當初參選副總統是臨危受命，做人是一輩子，政治只是一時。

游智彬不能選！中選會審定候選資格六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。直轄市長共23人、縣市長共58人登記，均符合規定；直轄市及縣市議員各有5人不符合，其中北市第6選舉區游智彬設台灣戶籍未滿10年，不得登記，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

中選會今天日舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，基隆市議員張芳麗被認定資格不符不得登記為候選人。張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，後退出國民黨轉為無黨籍。

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。