長者健保費減免修法三讀 吳秀華提政見、陳瑩談智慧照顧未參與表決

立法院今天三讀通過老人福利法第22條修正案，針對65歲以上、適用所得稅率級距未達20%的長者推動健保費減免。國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華表示，長者健保費減免也是她提出的福利政見，感謝國民黨與民眾黨立委共同努力。民進黨縣長參選人、立委陳瑩今天未參與表決，截稿前尚未回應。

吳秀華表示，台東縣65歲以上人口已超過兩成，面對超高齡社會，長者照顧不能只著重生活協助，也應涵蓋健康維持、預防失能及社會參與。台東幅員遼闊、人口分散，應整合中央與地方資源，讓照顧服務深入部落、社區及長者家中，協助長者維持生活自主與尊嚴。

她強調，對許多長輩而言，減輕健保費負擔，就是實實在在的生活支持，也能讓長者在面對醫療需求時少一分經濟壓力、多一分安心。地方持續深化獨居長者關懷，中央透過修法減輕符合條件長者的健保費負擔，兩者相互配合，才能讓福利真正落實在長輩生活中。

陳瑩今出席縣府「樂齡體適能運動」啟動活動，說明她推動的智慧照顧服務。她表示，衛生福利部今年核定台東4543萬元，擴大辦理獨居老人及老老照顧服務，預估6831名長者受惠。服務包括智慧手環或固定式緊急救援裝置、到宅體適能及肌力訓練等，讓長者在熟悉的環境中獲得照顧。未來將持續關注台東高齡人口需求，實現「老有所依、老有所安、健康樂活」的目標。

陳瑩指出，她約6年前接獲花蓮豐濱醫院陳情後，協助爭取智慧照顧計畫經費，2022年起爭取在台東設置試辦點，2023年促成成功鎮、長濱鄉試辦，2024年再透過立法院主決議要求擴大辦理，衛福部去年通過相關補助辦法，今年核定經費擴大服務。中央另核定492萬元創新服務經費，支持到宅體適能、肌力訓練及居家阻力訓練。她表示，未來希望將服務擴及所有有實際需求的長者。

針對陳瑩缺席立院表決，記者已向她本人及競選辦公室詢問原因與對修法的看法，截至截稿前，陳瑩本人尚未回應。