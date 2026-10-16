影／「國安連線」鄭麗文喊讓蔣萬安、謝國樑都連任 婦女後援會氣勢旺

基隆市長謝國樑婦女後援會今天成立，由劉碧珠出任後援會會長，國民黨主席鄭麗文到基隆力挺謝國樑爭取連任，鄭麗文說，台北基隆有「國安連線」，施政成果受肯定，大家一起出來投票，讓蔣萬安和謝國樑一起連任成功。

前基隆市長張通榮、市議員宋瑋莉、呂美玲、何淑萍、郭美秀、俞叁發、韓世昱、連恩典，市議員參選人林祐德、曾維祥，以及婦女會理事長房梅花等人共同出席，現場齊聚多位地方婦女幹部及支持者。謝國樑親自向劉碧珠會長及婦女幹部表達感謝，並與大家高喊加油口號，現場氣氛熱烈，展現地方基層團結氣勢。

謝國樑表示，婦女朋友是家庭的重要力量，更是支撐社會穩定與城市進步的重要支柱。無論是照顧家庭、培育下一代，或是投入社區服務與公共事務，婦女朋友始終扮演不可或缺的角色。他特別感謝劉碧珠會長願意承擔重任，帶領婦女幹部共同投入後援會工作，這份支持不僅是對他個人的鼓勵，更是對過去幾年市政努力的肯定。

鄭麗文致詞火力全開，痛批立法院近日揭露相關部會花費一千多萬出國考察，回報的報告卻只有一張紙，怒轟「新潮流可以濫用國家預算帶著家人周遊列國」，直指民進黨從毒品防制到公帑使用全面雙重標準，呼籲支持者團結一心，讓蔣萬安和謝國樑一起連任成功。

謝國樑指出，上任以來，市府持續從家庭需求出發，推動七區室內兒童樂園、通學步道改善、行人友善環境及長者照顧等政策，希望減輕家庭照顧負擔，讓年輕父母能夠安心育兒、孩子擁有更好的成長環境，也讓長輩獲得更多關懷與照顧。他強調，城市的進步不只是大型建設，更重要的是讓每個家庭都能感受到生活品質的改善。

謝國樑呼籲所有支持基隆繼續正向發展的市民朋友，11月28日務必踴躍出來投票，讓這幾年累積的市政成果能夠延續，讓基隆持續向前邁進。

婦女後援會展團結氣勢，鄭麗文喊「國安連線」蔣萬安、謝國樑都連任。記者游明煌／攝影

婦女後援會展團結氣勢，鄭麗文喊「國安連線」蔣萬安、謝國樑都連任。記者游明煌／翻攝

婦女後援會展團結氣勢，鄭麗文喊「國安連線」蔣萬安、謝國樑都連任。記者游明煌／攝影