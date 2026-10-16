台中大里霧峰選區洗牌！鄭伯其資格不符吐心聲 地方推測選票流向

台中市議員選舉大里、霧峰選區再添變數！台中市選舉委員會今天公布中央選舉委員會審查結果，市議員登記參選人102人中，1人資格不符，為第13選區（大里、霧峰）參選人鄭伯其。鄭伯其上屆拿下11919票，如今遭撤銷參選資格，選票流向備受關注，地方評估可能有利國民黨現任議員及無黨籍參選人張滄沂，也為民進黨現任議員增添選情壓力。

選委會指出，鄭伯其因共同犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及第339條之4三人以上共同詐欺取財罪，經台灣台中地方法院判處有期徒刑1年6月、緩刑3年，並應向公庫支付新台幣40萬元，判決確定。依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人，因此資格不符。

大里、霧峰選區競爭激烈，鄭伯其上屆選舉獲得11919票，離當選只差557票。本屆因國民黨僅提名2席現任議員，鄭退黨參選，原被視為牽動藍、綠及無黨籍選情的重要變數。

如今無法繼續參選，原支持者將轉向何方，成為觀察選情的重要指標。地方評估，國民黨現任議員及無黨籍的張滄沂可能相對受惠，民進黨現任議員則須留意票源變化，但實際影響仍有待觀察。

鄭伯其今天也在臉書發文，表示感謝一路支持他的鄉親，並坦言無法以候選人身分繼續參選，深感遺憾與抱歉。他說，10多年前參與診所與藥局經營時，因健保申報行政及監督未把關好，涉入金額新台幣29565元，遭法院認定構成共同詐欺並判處緩刑。他尊重法院判決及選罷法規定，後續競選事務與財務也會依法處理。

鄭伯其表示，最捨不得的是一路支持他的鄉親，從清晨路口到市場握手的溫暖，他都會銘記在心。雖然選舉無法繼續，但關心地方的初衷不變，未來仍會持續照顧弱勢、走訪長照站陪伴長輩。他也希望立法院未來能檢視相關法規，在維護清廉與保障參政權之間取得周全考量，並感謝支持者曾經相信他，盼未來仍能繼續關心地方。