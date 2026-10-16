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嘉義縣議員53人登記參選 中選會公告1人不符合參選資格

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員今年有53人登記參選，中選會今天公告何博倫不符參選資格，何博倫將提出權利救濟。聯合報系資料照
嘉義縣議員今年有53人登記參選，中選會今天公告何博倫不符參選資格，何博倫將提出權利救濟。聯合報系資料照

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查選舉候選人資格，今天公告嘉義縣長2人符合參選資格，包括民進黨參選人蔡易餘、無黨籍參選人吳品叡，嘉義縣議員53人登記參選，其中第六選區參選人何博倫不符參選資格，嘉義縣選舉委員會10月23日辦理候選人姓名號次抽籤。

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中選會公告，何博倫因共同犯個人資料保護法第41條，經嘉義地方法院判處有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並經高等法院台南分院及最高法院判決上訴駁回，9月10日確定維持原判。在候選人名單公告前，保護管束尚未執行或執行未畢，依選罷法第26條第11款規定，不得登記為候選人。

何博倫說，判決結果為緩刑期間附保護管束，與刑法規定保安處分不同，他認為審查結果有擴大解釋之虞。中選會現在放寬規定，緩刑期間也可以參選，但緩刑的附加處遇列卻被為不符參選條件，侵害選舉權，目前尚未收到處分書，後續將提出權利救濟。

此外，嘉義縣選舉委員會日前審查鄉鎮市長、村里長、民意代表參選資格，經審查有民意代表4人、村里長16人不符資格，依公職人員選舉罷免法第26條規定，不得登記為候選人；另有5人重複登記，將不退還保證金，10月23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 蔡易餘 吳品叡 中選會 議員

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