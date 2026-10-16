曾喊65歲以上長者健保全面補助 黃世杰陣營強調：政見不會打折

立法院院會今天三讀修正通過「老人福利法」第22條條文，未來近一年綜合所得未達申報標準、或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢65歲以上老人，由中央主管機關補助全額健保費；民進黨桃園市長參選人黃世杰也提65歲以上市民健保全面補助，競辦表示尊重立院修法，強調黃的政見不會打折，當選會依承諾執行。

黃世杰今年7月發表六大政見，其中包含0到12歲幼童及65歲以上長者健保費全面補助，目的在於減輕青壯家庭「上有老、下有小」照顧壓力，另有敬老愛心卡點數提高等措施。

針對立院修法，黃世杰競辦發言人黃宣尹表示尊重立院修法權責與結果，「黃世杰對桃園市長者的照顧不會打折，擔任市長後會依照承諾，讓桃園的長者可以安心生活」。