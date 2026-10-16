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陳素月缺席立院老人免健保費表決 對手齊轟「政見打假球」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出65歲以上長者費健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富也都跟進，但她卻未出席今天立法院的表決案，被對手齊轟打假球。圖／取自陳素月臉書
民進黨彰化縣長參選人陳素月最早拋出65歲以上長者費健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富也都跟進，但她卻未出席今天立法院的表決案，被對手齊轟打假球。圖／取自陳素月臉書

民進黨彰化縣長參選人陳素月率先拋出彰化縣65歲以上長者免健保費政見，國民黨對手魏平政及無黨籍的邱建富也都跟進。不過，陳素月卻在今天立法院通過此議案時缺席，魏平政及邱建富齊轟陳素月是在「打假球」。陳素月競總仍在連繫陳素月，遲未回應。

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依彰化縣政府統計，目前65歲以上老人約25萬2500人，以每人826元健保費計算，扣掉中央70歲中低老補助，每年至少需要24億3600萬餘元，如由縣府支出，對財政是一大負擔。

陳素月當時提出的政見表示，鄰近縣市近年已陸續推動，彰化不應落後，依她財務規畫是運用縣府年度歲入歲出賸餘、檢討低效益或重複性支出進行資源重分配，以及向中央爭取高齡社會相關補助計畫，同時整合現有老人福利資源，提高預算使用效率，讓長者獲得更完整照顧。

魏平政質疑，陳素月提出65歲以上免健保費的政見，既然有立法委員提案由中央負擔，縣政府可以少花這20多億元，陳素月為何未出席立法院會，真不知道陳素月的思考邏輯 。因此，魏平政認為陳素月提此一政見是在打假球，可能當縣長之後，根本就不會實行，既然中央要做了，就應該讓中央做，怎麼地方非攬下來做不可？畢竟這些錢這都是民脂民膏。

邱建富表示，感謝立法院今天通過65歲以上長者健保免費、由政府來負擔，但令人惋惜的是，縣長參選人立委陳素月口口聲聲說要支持65歲以上健保免費由政府負擔，自己卻放棄出席表決，這很顯然在打假球，呼籲陳素月對這個政策到底是不是支持呢？還是放棄？ 應該要說清楚、講明白。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政 邱建富 健保費 立法院

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