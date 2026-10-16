立院今三讀老人免繳健保費 柯志恩質問賴瑞隆「為何落跑？」

日前國民黨主席鄭麗文到高雄，民進黨市長參選人賴瑞隆批評國民黨市長參選人柯志恩只聽黨意，背離高雄民意，今天又批評「黨意大於民意」。柯志恩回擊說，她前天跟學生的談話被刻意斷章取義、惡意操作；今天立法院三讀通過65歲以上長者健保免費等相關法案，賴瑞隆選擇落跑，賴才是真正的黨意立委。

民進黨高市議員參選人發文攻擊柯志恩，指稱她14日在中山大學接受學生提問「當高雄的利益與國民黨中央的立場衝突」時如何抉擇，柯志恩的回應內容是徹頭徹尾的「黨意立委」。

民進黨市長參選人賴瑞隆今天受訪接力攻擊，如果柯志恩的心思只有國民黨黨意、沒有高雄民意的話，高雄人不會接受這樣子的市長候選人。

柯志恩還原當天現場情況說，她在青年論壇中已清楚說明，國民黨是一個可以大鳴大放的政黨，面對爭議議題，表決前本來就應充分溝通、激烈討論，讓不同意見充分交鋒。若只看最終的同意或反對票，就將一切簡化為服從黨意，反而忽略了政策脈絡、討論過程與個人價值判斷。

柯志恩反問賴瑞隆，綠營口口聲聲強調民意，今早立法院三讀通過65歲以上老人健保免費，同時希望年底AI紅利普發現金2萬元，「請問賴委員你人在哪裡？你落跑，你才是真正的黨意立委」。

柯志恩說，當她努力爭取讓全民共享AI發展紅利、讓長輩獲得更多照顧之際，賴瑞隆面對攸關市民權益的重大議題卻選擇缺席，這難道不是一種選擇？難道不需要向選民交代？

「柯志恩是高雄的柯志恩，柯志恩的立場就是高雄市民的立場。」柯志恩強調，她以市民福祉為依歸、以高雄利益為優先，民意不是選舉時才拿來喊的口號，更不是遇到自己人就可以選擇性忽略的標準。