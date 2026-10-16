快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

立院今三讀老人免繳健保費 柯志恩質問賴瑞隆「為何落跑？」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩不滿被對手攻擊黨意大於民意，反問賴瑞隆今天為何缺席立法院重要法案表決，「民意不是遇到自己人就可以選擇性忽略的標準」。圖／柯志恩競辦提供
國民黨立委柯志恩不滿被對手攻擊黨意大於民意，反問賴瑞隆今天為何缺席立法院重要法案表決，「民意不是遇到自己人就可以選擇性忽略的標準」。圖／柯志恩競辦提供

日前國民黨主席鄭麗文到高雄，民進黨市長參選人賴瑞隆批評國民黨市長參選人柯志恩只聽黨意，背離高雄民意，今天又批評「黨意大於民意」。柯志恩回擊說，她前天跟學生的談話被刻意斷章取義、惡意操作；今天立法院三讀通過65歲以上長者健保免費等相關法案，賴瑞隆選擇落跑，賴才是真正的黨意立委。

2026九合一選舉

民進黨高市議員參選人發文攻擊柯志恩，指稱她14日在中山大學接受學生提問「當高雄的利益與國民黨中央的立場衝突」時如何抉擇，柯志恩的回應內容是徹頭徹尾的「黨意立委」。

民進黨市長參選人賴瑞隆今天受訪接力攻擊，如果柯志恩的心思只有國民黨黨意、沒有高雄民意的話，高雄人不會接受這樣子的市長候選人。

柯志恩還原當天現場情況說，她在青年論壇中已清楚說明，國民黨是一個可以大鳴大放的政黨，面對爭議議題，表決前本來就應充分溝通、激烈討論，讓不同意見充分交鋒。若只看最終的同意或反對票，就將一切簡化為服從黨意，反而忽略了政策脈絡、討論過程與個人價值判斷。

柯志恩反問賴瑞隆，綠營口口聲聲強調民意，今早立法院三讀通過65歲以上老人健保免費，同時希望年底AI紅利普發現金2萬元，「請問賴委員你人在哪裡？你落跑，你才是真正的黨意立委」。

柯志恩說，當她努力爭取讓全民共享AI發展紅利、讓長輩獲得更多照顧之際，賴瑞隆面對攸關市民權益的重大議題卻選擇缺席，這難道不是一種選擇？難道不需要向選民交代？

「柯志恩是高雄的柯志恩，柯志恩的立場就是高雄市民的立場。」柯志恩強調，她以市民福祉為依歸、以高雄利益為優先，民意不是選舉時才拿來喊的口號，更不是遇到自己人就可以選擇性忽略的標準。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 柯志恩 健保費 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴瑞隆批柯志恩只顧黨意不顧民意 高雄人不會接受

鄭朝方推65歲健保補助…綠委卻反對 徐欣瑩陣營：說一套做一套

搶青年票…柯志恩推可負擔宅 賴瑞隆喊社宅加碼

擋普發現金2萬、長者健保免費 李四川競辦：蘇巧慧是黨意立委專擋市民權益

相關新聞

趙少康專訪沈伯洋惹議…傳遭國民黨中央委員連署開除黨籍 蔣萬安回應了

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，黨內傳出不同聲音，今天有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安下午受訪表示，還沒有看到這消息，但早上碰到趙大哥，也彼此加油打氣。

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

國民黨高雄市長參選人柯志恩「三山造勢會」今天進入第二場，今晚7時將在岡山河堤公園舉辦「大岡山勝利晚會」，會場備妥上萬張椅子及直播螢幕，不少熱情粉絲提早到場，準備聆聽燕子盧秀燕、漢子侯友宜與柯志恩合體演說，現場洋溢歡樂氣氛。

藍營支持者不滿？訪沈伯洋遭連署開除國民黨籍 趙少康：不在意黨處置

中廣前董事長趙少康數度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發藍營支持者不滿，有國民黨中央委員正連署開除趙的黨籍。趙少康今下午出面回應，自己先是人、媒體人，才是國民黨員，雖挺台北市長蔣萬安，但媒體須公平，以禮相待，不應黨同伐異，若黨要處置他不在意，並強調當初參選副總統是臨危受命，做人是一輩子，政治只是一時。

游智彬不能選！中選會審定候選資格六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。直轄市長共23人、縣市長共58人登記，均符合規定；直轄市及縣市議員各有5人不符合，其中北市第6選舉區游智彬設台灣戶籍未滿10年，不得登記，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

中選會今天日舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，基隆市議員張芳麗被認定資格不符不得登記為候選人。張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，後退出國民黨轉為無黨籍。

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。