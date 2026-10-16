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鄭朝方推65歲健保補助…綠委卻反對 徐欣瑩陣營：說一套做一套

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費。圖／徐欣瑩團隊提供
立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費。圖／徐欣瑩團隊提供

立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠批，民進黨立委集體反對，形同打臉同樣主張65歲以上健保費全額補助的民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑「黨意是否壓過民意？」

2026九合一選舉

立法院三讀通過老人福利法第22條修正案，未來65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩等人投下贊成票。徐維遠表示，65歲以上長者免繳健保費，正是徐欣瑩此次競選縣長提出的友善高齡政見之一，認為徐以實際行動推動政見落實。

徐維遠指出，繼推動敬老愛心卡從每月500點加碼至1000點後，健保費補助是徐欣瑩在11月28日縣市長選舉前，第二項已推動落實的高齡政見。徐欣瑩表示，若當選縣長，除中央補助外，將進一步全面落實65歲以上長者健保自付額全免，希望減輕長者經濟負擔。

徐維遠表示，今天出席院會表決的民進黨立委有39人投下反對票，另有10名參選縣市長的民進黨立委缺席表決，衛福部長也表態不支持修法。他質疑，鄭朝方同樣提出「65歲以上健保費全額補助不排富」，如今民進黨中央行政、立法部門均不支持相關修法，形同與鄭朝方政見相互矛盾。

徐維遠並向鄭朝方喊話：「民進黨中央從行政機關到立法委員，都不支持你提出的政見，是不是黨意壓過民意？」並進一步將此與鄭朝方競選策略連結，是不是因此才會選擇高度隱藏民進黨的標籤？

徐維遠指出，徐欣瑩另提出多項高齡政策，包括提供50歲以上民眾帶狀皰疹疫苗5000元補助、擴大長者假牙及口腔健康補助名額，以及向65歲以上長者發放AI智慧健康手環，希望運用新竹科技優勢協助家庭照顧長者。

徐維遠強調，徐欣瑩將把新竹的科技優勢，真正用來幫子女一起照顧父母，不會像民進黨鄭朝方一樣「說一套卻做一套」，未來若受縣民託付，相關友善高齡政策，徐欣瑩將會一一逐步落實。

立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費。圖／徐欣瑩團隊提供
立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費。圖／徐欣瑩團隊提供

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