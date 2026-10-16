鄭朝方推65歲健保補助…綠委卻反對 徐欣瑩陣營：說一套做一套

立法院今三讀通過老人福利法修正案，符合條件65歲以上長者免繳健保費。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠批，民進黨立委集體反對，形同打臉同樣主張65歲以上健保費全額補助的民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，質疑「黨意是否壓過民意？」

立法院三讀通過老人福利法第22條修正案，未來65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩等人投下贊成票。徐維遠表示，65歲以上長者免繳健保費，正是徐欣瑩此次競選縣長提出的友善高齡政見之一，認為徐以實際行動推動政見落實。

徐維遠指出，繼推動敬老愛心卡從每月500點加碼至1000點後，健保費補助是徐欣瑩在11月28日縣市長選舉前，第二項已推動落實的高齡政見。徐欣瑩表示，若當選縣長，除中央補助外，將進一步全面落實65歲以上長者健保自付額全免，希望減輕長者經濟負擔。

徐維遠表示，今天出席院會表決的民進黨立委有39人投下反對票，另有10名參選縣市長的民進黨立委缺席表決，衛福部長也表態不支持修法。他質疑，鄭朝方同樣提出「65歲以上健保費全額補助不排富」，如今民進黨中央行政、立法部門均不支持相關修法，形同與鄭朝方政見相互矛盾。

徐維遠並向鄭朝方喊話：「民進黨中央從行政機關到立法委員，都不支持你提出的政見，是不是黨意壓過民意？」並進一步將此與鄭朝方競選策略連結，是不是因此才會選擇高度隱藏民進黨的標籤？

徐維遠指出，徐欣瑩另提出多項高齡政策，包括提供50歲以上民眾帶狀皰疹疫苗5000元補助、擴大長者假牙及口腔健康補助名額，以及向65歲以上長者發放AI智慧健康手環，希望運用新竹科技優勢協助家庭照顧長者。

徐維遠強調，徐欣瑩將把新竹的科技優勢，真正用來幫子女一起照顧父母，不會像民進黨鄭朝方一樣「說一套卻做一套」，未來若受縣民託付，相關友善高齡政策，徐欣瑩將會一一逐步落實。