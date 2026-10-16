小英旋風來了！蔡英文陪何欣純逛一中商圈爆人潮 粉絲喊：小英我愛你

前總統蔡英文今天下午到台中市輔選，陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈，受到粉絲排起長龍夾道歡迎，搶著合影、簽名，並高喊「總統好」、「小英小英我愛你」；由於人潮過多，主辦單位取消簽名，改為擊掌，很多和小英擊掌的粉絲高興不已，轉發照片、打電話回報「我和小英擊掌了」，也有其他遊客稱，人潮爆多，「太災難了」。

蔡英文今天下午3時20分抵達一中商圈首站「不老夢想125號」餐廳，較預訂提早10分鐘到訪，蔡英文在何欣純等人的陪同下，參觀「不老夢想125號」餐廳後，轉往豐仁冰吃冰，由於餐廳沒有開放，粉絲爆人潮，守在門外，並透過窗戶拍照，更有大批粉絲把下一站豐仁冰圍得水洩不通，並沿著台中一中門口、水利大樓排起逾百公尺長龍。

蔡英文進豐仁冰吃冰後，受到粉絲逾百米人龍歡迎，粉絲高喊「總統好！」「小英小英我愛你！」還有粉絲拿戰鬥陀螺外包裝盒索討簽名，由於人潮太多，現場僅開放與小英擊掌，吸引粉絲狂拍、爭相與之擊掌，有擊到掌的開心不已，也有粉絲扼腕表示，擠不進去，只看到蔡英文的頭髮。

前總統蔡英文今陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈，受到粉絲熱情的歡迎。記者趙容萱／攝影

前總統蔡英文今陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈，受到粉絲熱情的歡迎。記者趙容萱／攝影