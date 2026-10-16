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連霸夢碎…中選會審查結果出爐 花蓮周駿宥酒駕未執行完畢不符參選資格
中選會今開委員會議，審查通過年底選舉直轄市、縣市首長及議員候選人資格，花蓮現任的議員周駿宥因酒駕所處有期徒刑尚未執行完畢，不符合規定，撤銷參選資格。
周駿宥是無黨籍，曾任兩屆吉安鄉民代表，接續連任兩屆議員，為縣議員第5選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉吉安鄉平地原住民）參選人，同選區除周之外，還有4人登記，競爭3席。
根據簡易判決書，周駿宥於今年２月15日，喝了添加米酒的湯品後駕車沿吉安鄉自立路往南行駛，遭警方攔查，測得吐氣酒精濃度達每公升0.52毫克，檢方聲請簡易判決處刑，依公共危險罪判刑3個月。
中選會審查認定，周駿宥因犯刑法第185條之3第1項之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，經花蓮地院簡易庭判刑3個月，易科罰金以1000元折算一日，尚未執行完畢，依選罷法第26條第9款規定，不得登記為候選人。
記者致電詢問，周駿宥手機未接，轉到語音信箱。除周駿宥外，花蓮縣4名縣長參選人及其餘縣議員參選人均符合資格，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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