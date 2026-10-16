台中市長、議員參選人資格審查結束 僅1名議員參選人失格

台中市選舉委員會今天公布市長、議員參選資格審查結果，3名市長參選人江啟臣、何欣純、洪麗華都符合規定，102名議員參選人中，大里霧峰區議員參選人鄭伯其曾犯詐欺罪，不符合選罷法規定喪失資格，其餘101人均符合資格。

選委會表示，10月23日會舉辦抽籤作業，市長候選人抽籤上午9時在台中州廳2樓中山廳，各區議員候選人上午9時分別在14個選區的指定地點，里長候選人上午10時接續在各區議員候選人抽籤地點，和平區長與區民代表候選人則由和平區選務作業中心辦理。

根據公職人員選罷法第26條第6、7款，曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、詐欺等罪，經判決確定有罪者不得參選。鄭伯其2020年遭台中地院宣判犯詐欺取財罪，應執行1年6月徒刑、緩刑3年、支付公庫40萬元。