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新北第10選區藍提名林正峰因洗錢防制法撤銷登記 綠林裔綺同額競選
中選會今天日舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，新北市有1人資格不符被撤銷登記，第10選舉區國民黨提名議員參選人林正峰資格不符，不得登記為候選人。
中選會指出，林正峰因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，經臺灣基隆地方法院109年度基金簡字第38號判決，處有期徒刑2月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日，均緩刑2年確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人。
林正峰為國民黨第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）提名的市議員參選人，現任瑞芳區林姓宗親會理事長。另一登記參選人為民進黨提名現任三連霸議員林裔綺，已成同額競選。
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