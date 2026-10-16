新北第10選區藍提名林正峰因洗錢防制法撤銷登記 綠林裔綺同額競選

前總統蔡英文今天下午到台中市輔選，陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈，受到粉絲排起長龍夾道歡迎，搶著合影、簽名，並高喊「總統好」、「小英小英我愛你」；由於人潮過多，主辦單位取消簽名，改為擊掌，很多和小英擊掌的粉絲高興不已，轉發照片、打電話回報「我和小英擊掌了」，也有其他遊客稱，人潮爆多，「太災難了」。

2026-10-16 16:38