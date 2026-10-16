城隍廟前大爆滿！蔡英文台中輔選何欣純 笑喊氣勢很棒「有點瘋狂」

前總統蔡英文今天到台中，為民進黨台中市長參選人何欣純輔選，第一站到台中城隍廟參香，小小的廟前廣場湧入數百人，支持者高喊「小英我愛妳」。蔡英文說，選過很多次，也到宮廟拜過很多次，第一次看到這種狀況，氣勢很棒，還有點瘋狂。

蔡英文擔任何欣純競選總部榮譽主委，今天特地到台中輔選，第一站選在南區的台中城隍廟，競總主委蔡其昌也從立法院趕到現場。現場支持者眾多，以女性為主，且年輕人占比相當高，地方人士估計八成是年輕人，有支持者說自己是英粉，今天就是來看小英的。

蔡英文說，她算選舉很多次，也到宮廟拜過很多次，在宮廟前看過很多群眾，從來沒看過像這組一樣的。台下支持者高喊「喜歡嗎？」蔡笑回「氣勢很棒！」，並補上一句「還有點瘋狂」。支持者聞言高聲尖叫，蔡英文不禁問「是你們講還是我講」。

蔡英文表示，今天雖然是在老廟，但年輕人特別多、女生特別多，城隍廟主委也很高興，傳統的廟宇有新的支持者，把宗教信仰一代一代傳下去，也把國家建設得更現代化、更好；支持者的責任不只是在這邊尖叫，回去還有要做的事情，就是要讓何欣純當選。

蔡英文指出，這陣子有時候會來台中陪何欣純，何真的把台中每件大小事都弄得清清楚楚，對台中未來發展有完整的藍圖，每次講到政見就講個不停；像這樣熱衷於政策的民選首長很難見到，一般民選首長就是「交情一下投我一票」，何要用政策與願景為台中打造下個世代的基礎。

蔡英文認為，台中有很多隱形冠軍集結，比如2020年新冠疫情，台中的口罩製造廠商在40天內開出92條產線，變成全球第二大生產國，她當時做總統覺得「好有面子」；現在是台中的關鍵時刻，下個世代要大量生產的是無人機，台中是最大重鎮，前陣子雖然有點慢下來，但只要衝起來，會非常快。

蔡英文強調，何欣純有完整的政見，從產業到交通、社會福利，一定會做到最好，拜託鄉親11月28日投給何，1個人拉5票，如果可以最好拉20票，也請投給民進黨提名的議員，各行各業團結努力，打贏這場仗。

何欣純說，今天沒有動員，大家都是為了看小英總統來的，總統看到現在的場面，就會相信一定可以勝選。蔡其昌表示，蔡英文雖然已經卸任，但國家不允許她卸任，很多工作等著她去做，比如在外交場合協助賴清德總統；4年前自己沒有選贏，拜託大家今年把選票灌給何欣純，給台中更好的機會。