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評沈伯洋仰攻無可損失 趙少康：蔣萬安40天轉守為攻才真正精彩
台北市長選戰升溫，台北市長蔣萬安面臨民進黨台北市長參選人沈伯洋的空戰攻勢，以及沈支持者的圍攻，國民黨主席鄭麗文被點名是否應負空戰暫落下風之責。中廣前董事長趙少康今日表示，鄭麗文是很聰明的人，自然會有其考慮，鄭麗文事實上也有，像是今年國慶去高雄自己辦升旗典禮。
趙少康接著分析現在台北市長選情，他表示，沈伯洋是挑戰者，且開始時大家並不看好，所以對沈來講，沒有什麼可以損失的，就採取仰攻的方式，什麼招都可以有，什麼樣的攻勢都可以有。
趙少康認為，蔣萬安是現任者，現任者通常守勢較多，開始時覺得可能不要「上駟對下駟」，很多事情回應較被動，不主動積極，現在看蔣萬安團隊開始改變戰術，且看起來是兩條路線進行：一方面是進攻，一方面講政策、防禦，像是今天的都更政策，日前提松山機場遷建等。下周一在他的節目不知道又會宣布什麼政策。
趙少康指出，蔣萬安團隊從現在開始，才真正積極反攻，未來的30天到40天，才是真正精彩的選戰時間。
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