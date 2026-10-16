曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

中選會今天舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，基隆市議員張芳麗被認定資格不符不得登記為候選人。張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，後退出國民黨轉為無黨籍。

中選會指出，基隆市不符合規定者1人，第3選舉區張芳麗因前市議會議長、副議長選舉之有投票權人，犯刑法第143條之罪，經台灣基隆地方法院83年度訴字第265號判決，處有期徒刑7月，褫奪公權2年，緩刑4年，並經台灣高等法院及最高法院判決駁回上訴確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

張芳麗曾任基隆市議會第16屆補選議長，為國民黨資深八連霸市議員，她在2022年12月25日舉行的第20屆基隆市議會議長選舉中，將票投給民進黨提名的童子瑋與親民黨楊秀玉組合，協助民進黨首度在基隆市議會拿下議長寶座。

張芳麗當時表示，是為了報答童子瑋的祖父慶安宮前主委童永過去對其家族的恩情，後來宣布退出國民黨；國民黨中央常務委員會2023年1月決議將她開除黨籍。

基隆市仁愛區現任議員曾紀嚴因涉及工程綁標案被收押，國民黨改提曾紀嚴兒子曾維祥登記參選，曾維祥又涉及賄選日前被約談後50萬交保；如今現任資深議員張芳麗又被撤銷資路，衝擊仁愛區議員選情。

第三選區仁愛區原有5人登記，林杏潔（無黨）、曾維祥（國民）、張芳麗（無黨現任）、鄭文婷（民進現任）、莊傑宇（無）。張芳麗今遭撤銷登記參選資格。