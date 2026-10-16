快訊

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

用餐遇橫禍！北投公寓「天降大塊磁磚」 他路邊吃臭豆腐被爆頭濺血

聽新聞
0:00 / 0:00

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
前基隆議長八連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格，衝擊仁愛區選情。記者游明煌／攝影
前基隆議長八連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格，衝擊仁愛區選情。記者游明煌／攝影

中選會今天舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，基隆市議員張芳麗被認定資格不符不得登記為候選人。張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，後退出國民黨轉為無黨籍。

2026九合一選舉

中選會指出，基隆市不符合規定者1人，第3選舉區張芳麗因前市議會議長、副議長選舉之有投票權人，犯刑法第143條之罪，經台灣基隆地方法院83年度訴字第265號判決，處有期徒刑7月，褫奪公權2年，緩刑4年，並經台灣高等法院及最高法院判決駁回上訴確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

張芳麗曾任基隆市議會第16屆補選議長，為國民黨資深八連霸市議員，她在2022年12月25日舉行的第20屆基隆市議會議長選舉中，將票投給民進黨提名的童子瑋與親民黨楊秀玉組合，協助民進黨首度在基隆市議會拿下議長寶座。

張芳麗當時表示，是為了報答童子瑋的祖父慶安宮前主委童永過去對其家族的恩情，後來宣布退出國民黨；國民黨中央常務委員會2023年1月決議將她開除黨籍。

基隆市仁愛區現任議員曾紀嚴因涉及工程綁標案被收押，國民黨改提曾紀嚴兒子曾維祥登記參選，曾維祥又涉及賄選日前被約談後50萬交保；如今現任資深議員張芳麗又被撤銷資路，衝擊仁愛區議員選情。

第三選區仁愛區原有5人登記，林杏潔（無黨）、曾維祥（國民）、張芳麗（無黨現任）、鄭文婷（民進現任）、莊傑宇（無）。張芳麗今遭撤銷登記參選資格。

2026九合一選舉 基隆市選舉 中選會 童子瑋 國民黨 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

誰挾持台灣民主？英國《經濟學人》專文批評的「自私政客」風波

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

基隆276人登記角逐157個里長 仁愛區林姓參選人1人資格不符

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

相關新聞

趙少康專訪沈伯洋惹議…傳遭國民黨中央委員連署開除黨籍 蔣萬安回應了

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，黨內傳出不同聲音，今天有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安下午受訪表示，還沒有看到這消息，但早上碰到趙大哥，也彼此加油打氣。

藍營支持者不滿？訪沈伯洋遭連署開除國民黨籍 趙少康：不在意黨處置

中廣前董事長趙少康數度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發藍營支持者不滿，有國民黨中央委員正連署開除趙的黨籍。趙少康今下午出面回應，自己先是人、媒體人，才是國民黨員，雖挺台北市長蔣萬安，但媒體須公平，以禮相待，不應黨同伐異，若黨要處置他不在意，並強調當初參選副總統是臨危受命，做人是一輩子，政治只是一時。

游智彬不能選！中選會審定候選資格六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。直轄市長共23人、縣市長共58人登記，均符合規定；直轄市及縣市議員各有5人不符合，其中北市第6選舉區游智彬設台灣戶籍未滿10年，不得登記，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

中選會今天日舉行委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格，基隆市議員張芳麗被認定資格不符不得登記為候選人。張芳麗為八連霸議員，今年尋求九連霸夢碎，她曾任基隆市議長，原為國民黨資深議員，後退出國民黨轉為無黨籍。

小英旋風來了！蔡英文陪何欣純逛一中商圈爆人潮 粉絲喊：小英我愛你

前總統蔡英文今天下午到台中市輔選，陪同民進黨台中市長參選人何欣純逛一中商圈，受到粉絲排起長龍夾道歡迎，搶著合影、簽名，並高喊「總統好」、「小英小英我愛你」；由於人潮過多，主辦單位取消簽名，改為擊掌，很多和小英擊掌的粉絲高興不已，轉發照片、打電話回報「我和小英擊掌了」，也有其他遊客稱，人潮爆多，「太災難了」。

沈伯洋稱AI「是要廊什麼帶」 韋淳祐：飄到打臉卓榮泰？

民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，松機遷移後打造ＡＩ園區，跟北士科串連成科技廊道「是要廊什麼帶？」國民黨新媒體部前主任韋淳祐搬出行政院長卓榮泰曾說過，政府正推動「六大區域產業及生活圈」，第一個就是北北基宜的「首都圈黃金廊帶」。沈伯洋為了鬥爭，連自己站在旁邊合照的「首都圈黃金廊帶」都忘了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。