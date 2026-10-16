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擋普發現金2萬、長者健保免費 李四川競辦：蘇巧慧是黨意立委專擋市民權益

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者林伯東／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者林伯東／攝影

針對立法院處理長者健保排富免費、普發現金2萬等重大民生福利法案，民進黨新北市長參選人蘇巧慧卻投下反對票，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今批評，蘇巧慧從列入議程排審開始就全力封殺，剝奪實質討論機會，是「徹頭徹尾的反對長者及市民福利」，根本是心中只有黨意的立委，專擋市民權益。

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郭音蘭指出，先前新北捷運補助款被中央大砍54.1億元，蘇巧慧卻噤聲不語，又反對財劃法修正，阻擋新北每年374億元自主預算，到如今攸關新北市全體市民及長輩的重大福利都要全面封殺，蘇巧慧「不僅卡新北建設、預算，現在連市民福利都要剝奪」，完全是心中只有黨意，處處與新北市民和長者過不去。

郭音蘭表示，新北已邁入超高齡社會，每個月固定健保費支出，對許多退休後收入有限的基層長者及年輕扶養家庭而言，都是沉重經濟負擔。在野黨推動65歲以上長者排富健保補助，是希望對於為家庭、社會奉獻一生的長輩，能夠有多點體恤跟照顧，讓全國各縣市長輩享有公平一致的照顧標準，更讓長輩能將有限的金錢彈性運用在生活與健康照護等急需之處。然而，蘇巧慧卻在議事日程討論就投下反對票，從一開始就阻擋相關修法，根本是徹頭徹尾反對，令人痛心。

郭音蘭痛批，這早已不是蘇巧慧第一次阻擋新北市民與基層權益，先前中央大砍新北市捷運建設補助款高達54.1億元，蘇巧慧選擇噤聲、不敢為新北市民發聲，在野黨推動財政收支劃分法修法，希望為新北市每年爭取增加374億元自主財源，蘇巧慧還是全力反對，阻擋新北發展，如今連全國長輩期盼的減輕健保費負擔法案，她也要全面封殺。

郭音蘭說，蘇巧慧「阻擋新北374億元自主預算、默許中央大砍54.1億元捷運補助、封殺全國長者健保福利」，這種行為完全暴露蘇巧慧是「黨意」及「擋意」立委，心中只有黨意、更是阻擋民意、完全沒有新北民意。

李四川競辦批評，蘇巧慧是徹頭徹尾的反對長者及市民福利，根本是心中只有黨意的立委，專擋市民權益。圖／李四川競辦提供
李四川競辦批評，蘇巧慧是徹頭徹尾的反對長者及市民福利，根本是心中只有黨意的立委，專擋市民權益。圖／李四川競辦提供

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