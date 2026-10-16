趙少康專訪沈伯洋惹議…傳遭國民黨中央委員連署開除黨籍 蔣萬安回應了

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，黨內傳出不同聲音，今天有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安下午受訪表示，還沒有看到這消息，但早上碰到趙大哥，也彼此加油打氣。

蔣萬安下午出席「星動盃-明星匹克球公益賽」記者會受訪，媒體問到，趙少康因為訪問沈伯洋，被黨內指控為戰犯，有中央委員連署要開除他？蔣萬安說，還沒有看到這個消息，不過因為早上剛好參加廣播節目的專訪，有碰到趙大哥，也彼此給予加油打氣。

至於會呼籲藍營不要這樣出征嗎？蔣萬安說，他還是希望大家能夠理性看這些事。