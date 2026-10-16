藍中央委員批趙少康專訪沈伯洋「包庇台獨」 連署促黨中央開除黨籍

中廣前董事長趙少康專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，令藍營支持者不滿，國民黨中央委員連署要求開除趙的黨籍。國民黨中央委員發出聯合聲明，表示譴責趙少康包庇「台灣獨立頑固分子」，自毀藍軍立場，拖累黨內選情的失責行為。

聲明表示，身為中國國民黨中央委員，秉持捍衛黨魂、守護黨格、對基層鄉親負責的立場，針對國民黨資深黨員、前副總統參選人趙少康近期重大失格、失責的行徑，發出最嚴正、最明確的聯合聲明。

聲明指出，當前全台地方九合一選舉進入關鍵衝刺階段，全黨上下唯一目標就是團結一致、穩固票倉、爭取勝選。身為黨內重量級幹部，理應穩定輿論、堅守本黨反分裂、護和平的核心價值，絕不應以個人媒體曝光，做出傷害黨譽、撕裂藍軍陣線的行為。

聲明提到，趙少康長年以「戰鬥藍」領袖自居，長期獲得全體藍軍支持者信任。然近期趙少康卻做出嚴重傷黨之舉，主動兩度專訪、公開禮遇、給予曝光舞台予大陸正式列冊立案追蹤的台灣獨立頑固分子沈伯洋，甚至公開予以肯定、美化形象，無異替分裂勢力助攻、替獨派洗白立場。

聲明表示，沈伯洋為大陸正式列冊立案追蹤的台灣獨立頑固分子，長年宣揚分裂理念、激化兩岸對立、引導青年錯誤認同，是破壞兩岸和平穩定的重要人物，立場鮮明、社會皆知。

聲明表示，趙少康此舉，已不是單純媒體訪談，而是明確的立場偏差與嚴重失職。身為本黨前副總統參選人，一言一行皆代表國民黨形象，卻在選戰最關鍵時刻，親近、包容、禮遇獨派分裂勢力，對本黨造成極大傷害。

聲明列出趙少康訪問沈伯洋的四大嚴重危害。第一，踐踏黨的核心價值、嚴重失格。國民黨向來堅定反對分裂、穩定兩岸和平。趙少康卻親近台灣獨立頑固分子，等同個人意志凌駕黨的立場，嚴重違背黨章精神，辜負黨栽培與黨員信任。

第二，欺騙藍軍支持者、製造黨內不信任。長年以「戰鬥藍」凝聚基層、號召支持者，卻在實際行動上包容分裂勢力，屬於標準口是心非、消耗藍軍情感，造成大量支持者心寒、失望。

第三，於選舉關鍵期重傷本黨選情。全體候選人與黨工全力拚選務、固盤爭勝，趙少康卻製造重大爭議、混淆社會視聽、動搖中間選民信任，直接拖累全黨整體選戰大局。

第四，對外模糊國民黨立場、幫助獨派擴張聲量。此舉讓外界誤解國民黨立場鬆動、是非不清，無形中替獨派打開輿論空間，嚴重傷害本黨長期積累的正統形象。

聲明說明，「我們一群中國國民黨第22屆中央委員，基於守護黨格、制止內耗、保護選情、責任歸位的立場」，共同鄭重宣告，嚴正譴責趙少康兩度專訪、公開禮遇、美化台灣獨立頑固分子沈伯洋的失格行為，此舉嚴重傷黨、擾亂選情、悖離藍軍價值，我們絕不接受、嚴厲譴責。

聲明呼籲，全體黨員、支持者、基層鄉親，看清事件真相、分辨真藍與假藍，不受輿論亂象影響，持續團結一心、全力支持本黨候選人，穩固藍軍基本盤。鑒請本黨考紀會依黨章規定，審理本案並開除趙少康黨籍。最後強調，身為中央委員，有責任捍衛黨紀、守護黨魂、守護選戰成果。大是大非不容模糊、黨格黨紀不容踐踏、個人不能透支全黨。聲明署名「中國國民黨第22屆中央委員江永雄」。