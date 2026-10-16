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中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

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中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。聯合報系資料照
中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。聯合報系資料照

中選會今開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。直轄市長共23人、縣市長共58人登記，均符合規定；直轄市及縣市議員各有5人不符合，其中北市第6選舉區游智彬設台灣戶籍未滿10年，不得登記，23日將辦理候選人姓名號次抽籤。

2026九合一選舉

中選會表示，直轄市長候選人部分，台北市6人，包括郭璽、沈伯洋、蕭文乾、唐新民、蔣萬安、林志成；新北市3人為蘇巧慧李四川、蘇輝湟；桃園市2人為張善政、黃世杰；台中市3人為何欣純、江啟臣、洪麗華；台南市4人為謝龍介、蕭燐洪、葉人文、陳亭妃；高雄市5人為張靜、賴瑞隆、王肇民、柯志恩、洪方隆，23人均符合規定。

縣市長部分共58人登記，均符合規定。其中新竹縣3人、苗栗縣2人、彰化縣4人、南投縣2人、雲林縣4人、嘉義縣2人、屏東縣2人、宜蘭縣5人、花蓮縣4人、台東縣4人、澎湖縣6人、金門縣7人、連江縣2人、基隆市3人、新竹市3人、嘉義市5人。

直轄市議員部分共610人登記，605人符合規定、5人不符合規定。其中台北市第6選舉區游智彬出生地為福建省漳浦縣，原為大陸地區人民，於114年4月16日繳附喪失中國大陸戶籍證明，自完成繳附證明之日起算，在台灣設有戶籍尚未滿10年，不得登記為候選人。

另4名不符合規定者，包括新北市第10選舉區林正峰，因幫助犯一般洗錢罪；桃園市第1選舉區蕭湘瀚因犯妨害公務等案件，所處有期徒刑尚未執行完畢；台中市第13選舉區鄭伯其共同犯詐欺取財罪及三人以上共同犯詐欺取財罪；台南市第7選舉區曹暐國因犯非法持有空氣槍罪，均不得登記為候選人。

縣市議員部分共892人登記，887人符合規定、5人不符合規定。包括雲林縣第4選舉區鍾任明因開始清算程序確定、尚未復權；嘉義縣第6選舉區何博倫因共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，保護管束尚未執行或執行未畢；花蓮縣第5選舉區周駿宥因酒駕所處有期徒刑尚未執行完畢；金門縣第1選舉區石永城因犯毒品危害防制條例第8條第2項之罪；基隆市第3選舉區張芳麗因前係市議會議長、副議長選舉之有投票權人，犯刑法第143條之罪，均不得登記為候選人。

中選會表示，各直轄市、縣（市）選舉委員會將於10月23日辦理候選人姓名號次抽籤。另直轄市長、縣市長、直轄市議員及縣市議員候選人依公職人員財產申報法申報的財產資料，應於審定候選人名單之日起上網公告1年。

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